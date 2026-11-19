El portero que disputó la reciente fecha FIFA con Cabo Verde retorno a Chile y ya este jueves se puso a disposición del plantel albo.

Colo Colo suma una importante alta para el clásico contra Universidad Católica. El Cacique recibe a los cruzados este domingo por la Liga de Primera y el objetivo es seguir estirando la distancia luego de ganar el campeonato.

El tema es que Fernando Ortiz ya tiene cuatro bajas confirmadas. Los ausentes ante la UC serán Javier Correa, Diego Ulloa, Leandro Hernández y Claudio Aquino. Por lo que se acorta el plantel para el clásico.

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Sin embargo, este jueves se confirmó una importante novedad y que demuestra el compromiso que tiene el plantel para seguir haciendo historia y no perder el puesto de titular.

El anhelado regreso de Vozinha

Es así como Vozinha reapareció en los entrenamientos y se perfila como titular ante la UC. El portero de 40 años dijo presente en la reciente fecha FIFA por Cabo Verde.

Primero sumó un triunfo el viernes 13 por 4-2 ante Liberia. Luego el martes 17 sufrió una dolorosa caída por 2-0 y complicó las opciones de su selección de clasificar a la próxima Copa Africana de Naciones.

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En ambos encuentros dijo presente y disputó todos los minutos posibles. Pero más allá de ello, tras el pitazo final regresó de inmediato a Chile. Por lo que demuestra que Josimar Días no quiere ceder ni un centímetro de ventaja y ya sueña con disputar su primer clásico desde que llegó a Colo Colo.

Además realza la competencia interna que ha destacado Fernando Ortiz y que que mantiene hasta el día de hoy con Fernando De Paul, Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva.