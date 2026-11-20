El cuadro cementero venció en la agonía a los árabes en La Cisterna, sumando tres puntos que le permiten abandonar después de mucho tiempo el último lugar en esta Liga de Primera 2026.

Unión La Calera siguen manteniendo vivo el sueño de la permanencia en esta Liga de Primera 2026. Los cementeros no tienen pensando rendirse y así lo dejaron en claro en su visita a Palestino, donde sumaron agónicos tres puntos de oro en la lucha por el descenso.

En un entretenido partido con varias ocasiones de gol el equipo de John Armijo se quedó con la victorias gracias a un tanto a los 90+2’ de Matías Campos López, quien con un fuerte derechazo le rompió el arco a Sebastián Pérez para anotar el 1-0 definitivo para la visita.

Este victoria calerana, sumada a la de Cobresal sobre Audax más temprano en la tarde, dejó al rojo vivo la lucha en la parte baja. Después de mucho tiempo los cementeros dejaron de ser colistas, alcanzando los 27 puntos a la espera de lo que haga Universidad de Concepción ante Ñublense este sábado.

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Un poco más arriba están los mineros con 30 puntos, los mismos que Audax Italiano. Y ojo, que con 31 unidades en el puesto 12° aparece O’Higgins, elenco que en las últimas fechas se complicó mal en la zona baja producto de sus malos resultados.

Por su parte Palestino sigue sumido en una pésima racha. Los dirigidos por Guillermo Farré hace seis partidos que no ganan y por ahora marcha séptimos con 38 unidades, fuera de los puestos de copas internacionales.

Así quedó la tabla de posiciones tras la victoria de La Calera sobre Palestino

El próximo partido de Unión La Calera en la Liga de Primera 2026

Los cementeros volverán a ver acción por la fecha 29 el torneo el domingo 29 de noviembre desde las 20:30 horas ante Universidad de Concepción en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar

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El próximo partido de Palestino

Por su parte los árabes enfrentarán por la jornada 29 a Audax Italiano el domingo 29 de noviembre a las 20:30 horas en el Bicentenario de La Florida.