El presidente del cuadro lila, Diego Livingstone, aseguró que si charlaron con el técnico en busca de un acuerdo con miras a la próxima temporada, pero que "no hay decisiones definitivas que comunicar".

En la previa al derbi regional ante Huachipato, por la jornada 28 en Liga de Primera, salieron a la luz declaraciones de Fernando Díaz, técnico de Deportes Concepción, quien aseguró que desde el club no han iniciado charlas para definir (o no) su continuidad para la temporada 2027.

“Ya queda poco, estoy super concentrado en terminar el año como corresponde, pero quedando dos semanas ya asumo que es difícil (una renovación). No hablo de lo que me gustaría en su momento, estoy muy concentrado en tratar de terminar el año como podíamos hacerlo”, afirmó el estratega lila.

Estos dichos no cayeron bien en Concepción, especialmente en su presidente Diego Livingstone, quien aprovechó su presencia en las elecciones de la ANFP para desmentir lo dicho por Nano Díaz y afirmar que ya iniciaron las tratativas en pos de definir su continuidad.

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Concepción desmiente a Fernando Díaz por renovación

“La dirección deportiva ha mantenido conversaciones con Fernando Díaz, como parte del análisis habitual que realiza la institución respecto a su planificación y proyección deportiva”, afirmó el directivo del León de Collao, quien aclaró que no están todavía listos para anunciar si sigue o no.

“Existe una evaluación de distintos escenarios, pero actualmente no hay decisiones definitivas que comunicar. Nuestra principal prioridad es cerrar de la mejor manera la temporada 2026, donde tenemos tres fechas por disputar y la posibilidad de alcanzar una clasificación internacional”, agregó Livingstone.

Desde su llegada al cuadro del Biobío, Fernando Díaz suma entre Liga de Primera y Copa Chile un total de 14 victorias, cuatro empates y siete derrotas, con un índice de efectividad del 61,33 por ciento. En el Torneo Nacional está octavo con 38 puntos, hoy afuera de Copa Sudamericana por diferencia de goles.

¿Cuándo juegan los lilas?

Por la jornada 28 en Liga de Primera, Deportes Concepción visitará a Huachipato en Talcahuano, este domingo 22 de noviembre desde las 12:30 horas.

En síntesis