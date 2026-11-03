En conversación con RedGol, el técnico lila se refirió a dos incidentes que vivió esta temporada: la reunión de la dirigencia con Francisco 'Paqui' Meneghini y la agresión de un hincha a funcionario del club.

Más allá de los resultados deportivos, que son más que positivos. Durante su mandato en Deportes Concepción, el entrenador Fernando Díaz debió enfrentar dos polémicas que pusieron al club y su plantel en el ojo de la tormenta.

La primera fue la reunión que la dirección deportiva del club tuvo con el DT argentino Francisco “Paqui” Meneghini a comienzos de octubre. La segunda, a fines de mes, cuando un hincha violento ingresó al centro de entrenamiento en Nonguén y agredió físicamente a un trabajador de la institución.

Ante estos incidentes, Díaz no se escondió y en conversación con RedGol explicó cómo logró blindar al plantel de Concepción para enfocarse en el primer objetivo, que era asegurar la permanencia en Primera, y ahora ir por el segundo, que es buscar meterse en copas internacionales el 2027.

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Fernando Díaz calma las aguas en Concepción tras polémicas

“La verdad es que yo no me metí con nadie, todo lo contrario, han sido situaciones que han pasado que causaron algún revuelo igual que la semana pasada también con algunos temas. Por supuesto, pero el plantel, el cuerpo técnico, no ha tenido ningún problema, digamos“, aseguró Nano.

En esa línea, Díaz agradeció públicamente a los hinchas del León de Collao, al indicar que “acá la gente de Concepción en general es muy familiar, la gente que va al estadio apoya siempre y yo he sentido mucho cariño de la gente, así que esperamos terminar de la mejor manera“-

Con lo anterior literalmente en el pasado, el DT lila ahora enfoca a sus jugadores en conseguir la clasificación para la fase previa de Copa Sudamericana, para ello este sábado 7 de noviembre a las 17:30 horas en Viña del Mar, buscará los tres puntos en su visita al Everton.

“Ojalá, por supuesto… más que ojalá, vamos a pelear por ese cupo. Everton es muy buen equipo y a nosotros nos quedan cuatro partidos para pelear una ilusión. Sin embargo, ya podemos decir que ya cumplimos con el primer gran objetivo del club“, finaliza Díaz en referencia a la permanencia en Primera.

En síntesis