En conversación con RedGol, Víctor Hugo Castañeda reconoció tener sus reparos con la llegada de Pintita a la banca azul y con el regreso de Turboman. "Ha sido muy sorpresivo para todos", afirmó.

Si al principio de la presente temporada parecía que la Universidad de Chile iba a estar a la deriva durante este tramo del año, la realidad superó esas impresiones. Hoy está con chances de pelear el título en Liga de Primera, pese a que parecía una batalla perdida.

Para conseguirlo se unieron dos factores fundamentales. Primero, que el técnico Fernando Gago le encontró la mano al equipo, tanto así que llega al Clásico Universitario de este domingo con cuatro victorias consecutivas. Segundo, los goles de Eduardo Vargas, máximo artillero de la campaña con 13 tantos.

Aunque al principio eran bastantes los hinchas de la U de Chile que no veían con buenos ojos las actuaciones de ambos. Uno de ellos el histórico Víctor Hugo Castañeda, ex volante que en diálogo con RedGol reconoció sentirse sorprendido con el presente de ambos.

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Sobre la actualidad de Turboman, el otrora creativo expresó que “me ha sorprendido muy, muy gratamente. Yo tenía aprensiones con respecto a la vuelta de Edu y la verdad que ha sido muy sorpresivo para todos, sorprendente ha sido la verdad el rendimiento que ha tenido”.

En la misma línea, el también ex técnico de la U de Chile se refirió a Gago y comentó que “la gente se siente contenta, es un equipo que presiona bien y que recupera rápido, y cuando recupera hoy día ha sido contundente frente al arco rival, que era lo que le faltaba, creo yo, hace dos o tres meses atrás”.

“Hace rato que venía jugando bien, pero le estaba faltando contundencia frente al arco rival y hoy día la consiguió. Estos últimos dos o tres partidos ha mostrado esa contundencia que en partidos anteriores no la tenía”, complementa el hoy comentarista radial.

Ante la posibilidad que los azules consigan una remontada histórica ante Colo Colo, Castañeda prefiere poner paños fríos y advierte que “la U tiene que preocuparse de hacer la pega nada más. Después ver si le alcanza porque hoy día no depende de la U. Tiene que hacer lo que depende de ella, que es ganar, y después cuando llegue la fecha 30 ahí ver cómo están”.

¿Cuándo juegan los azules?

El equipo de Fernando Gago disputará la edición 253 del Clásico Universitario, cuando este domingo 1 de noviembre enfrente a Universidad Católica en el Claro Arena, desde las 17:15 horas.

En síntesis