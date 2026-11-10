La periodista Verónica Bianchi señaló que hizo una crítica futbolística que tal vez fue exagerada, pero no avala que luego se incite al odio.

Verónica Bianchi realizó una crítica en enero, luego de que Colo Colo perdiera contra Limache, en la que señalaba que los albos debían ponerse las pilas o podían “pelear el descenso”, tras como ocurrió el 2021.

Con el paso del tiempo esas palabras envejecieron mal obviamente, pues los albos terminaron siendo campeones. El tema es que el club usó esas declaraciones de la periodista para realizar un video institucional, que fue bajado de las redes del Cacique tras la polémica provocada.

La Vero hizo sus descargos esta mañana y asume lo que dijo en su momento. “Me hago cargo de mis palabras porque tengo un trabajo expuesto y eso da derecho a que la gente pueda opinar”, comenzó señalando.

“Mi critica futbolística fue en un contexto totalmente diferente al actual de Colo Colo. Fui exagerada o no, seguramente sí, pero fue eso, un comentario en enero, por lo que yo y muchos (aunque ahora no lo admitan) veíamos y que se arrastraba desde el año pasado, sin refuerzos, no por un partido”, agregó.

Es más. Tuvo la hidalguía de reconocer el trabajo hecho por los albos. “Felicito a quienes lograron dar un giro futbolístico tan rotundo. A mi gusto, gran mérito de Ortiz”, indicó.

Vero Bianchi estuvo en el ojo del huracán

Vero Bianchi critica la violencia recibida

Eso sí, también enfatizó en el bullyng y la mala onda recibida. “Lo que no avalo por ningún motivo ni para mí ni para cualquier ser humano es incitar a la violencia y al hostigamiento en redes sociales (que no olvidemos es penado por la ley)”, se desahogó.

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Además enfatizó que “para aclarar, yo no pedí que bajaran ningún video. No tengo el poder para hacerlo y tampoco lo haría. No hice nada más que dar una opinión dentro de mis funciones laborales, que puedes compartir o no, pero una opinión por lo que vi en ese momento”.

“Para los que critican con argumentos, se agradece cada critica constructiva. Siempre la tomo como una oportunidad de mejora. Y ojo, nunca olvidemos que promover el odio puede ser muy peligroso. Más cuando tienes el alcance para hacerlo”, finalizó la Vero Bianchi.