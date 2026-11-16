Los formados en Colo Colo se transformaron en tendencia por su aparición en el evento de música electrónica Creamfields.

Colo Colo conquistó la Liga de Primera tras vencer por 2-1 a Ñublense. El Cacique alcanzó las 61 unidades y se coronó como el nuevo monarca del fútbol chileno.

Celebración que se extendió por varios días y que en plena fecha FIFA siguieron celebrando sus protagonistas. Es así como Arturo Vidal aprovecho el fin de semana libre y siguió con los festejos ahora en Creamfields.

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En el evento en el Club Hípico, el capitán de Colo Colo dijo presente acompañado de Sonia Isaza. Pero ahora además se sumó un particular reencuentro con un compañero de mil batallas como Esteban Pavez. Lo que registró el “Reinado de Vidal”, cuenta en Instagram que supera los 119 mil seguidores y visualizaciones.

En las imágenes se apreció el caluroso abrazo entre Arturo Vidal y Esteban Pavez. Los dos jugadores que han sido portadores de la cinta de capitán de Colo Colo en los últimos años. Incluso ambos compartieron plantel en aquella campaña del 2024 con el remontazo para ganar la Liga de Primera.

Pavez y Vidal fueron los capitanes de Colo Colo. Ahora protagonizaron emotivo reencuentro en Creamfields.

Además Vidal fue uno de los que más lamentó la salida del “Huesi” a principios de año. “Que difícil es despedirte hermano mío. Te voy a extrañar demasiado. Sé lo que eres como persona, capitán y jugador”, recalcó el Bicampeón de América.

Por lo mismo, en la cuenta del “Reinado de Vidal” se hizo hincapié en el “reencuentro de capitanes” en el evento de Creamfields que se realizó en el Club Hípico. Tanto Vidal como Pavez estaban como Piti y Poti, y disfrutaron de la mejor música electrónica en la presentación de Calvin Harris.

Lo que provocó la rápida reacción de los hinchas con más de ocho mil me gusta en minutos. Además de cientos de comentarios donde destacaron al referente de Colo Colo y al nuevo volante de Alianza Lima que esta temporada ha sido de los puntos más altos.

¿Qué pasa con el futuro de Arturo Vidal?

Arturo Vidal consiguió la estrella 35 de Colo Colo y ahora tiene un total de 28 títulos en su carrera profesional. El tema que preocupa en el Cacique es que termina contrato a finales de diciembre.

Por lo que en ByN se trabaja en la renovación del Bicampeón de América, en especial para tener al referente para la disputa de la próxima Copa Libertadores.

“Yo quiero seguir jugando. Ya la próxima semana o con el pasar de los días seguramente va a haber un acercamiento y veremos qué es lo mejor para todos”, complementó Vidal sobre su futuro.