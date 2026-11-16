Los mejores pronósticos de Dinamarca vs Noruega, por la fecha 6 de la Nations League. Análisis, cuotas y apuestas deportivas para el partido.

Los pronósticos de Dinamarca vs Noruega anticipan un choque vibrante por la Nations League. Ambos equipos llegan con victorias contundentes y buscarán asegurar su clasificación en Copenhague.

Este martes 17 de noviembre, el Parken Stadium será el escenario de un duelo clave, programado para las 16:45 horas (hora de Chile), definiendo el Grupo 4.

Nuestros picks Pronósticos: Dinamarca vs Noruega Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico Total de goles: Más de 2.5 + Ambos equipos anotarán: Sí Dinamarca lidera el grupo con 11 goles, mientras que Noruega registra tantos de ambos equipos en sus últimos 13 partidos. El poder ofensivo de ambas selecciones respalda un encuentro con varias ocasiones. 1xbet 1.69 Pronóstico Resultado del partido: Empate Dinamarca necesita un punto para clasificar y cuenta con la fortaleza de jugar en el Parken Stadium. La paridad entre ambos equipos anticipa un duelo táctico y disputado. 1xbet 3.84 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Dinamarca vs Noruega

Desde marzo de 2025, Dinamarca ha ganado seis de sus nueve partidos como local.

ha ganado seis de sus nueve partidos como local. Noruega no ha logrado ganar en sus últimos cuatro encuentros como visitante.

no ha logrado ganar en sus últimos cuatro encuentros como visitante. Ambos equipos han anotado en los últimos 13 partidos consecutivos de Noruega en todas las competiciones.

Erling Haaland ha marcado en tres de sus últimas cinco apariciones en la UEFA Nations League.

Cuotas 1X2 Cuotas: Dinamarca vs Noruega Cuotas ofrecidas por 1XBET Dinamarca 2.41 1XBET Empate 3.84 1XBET Noruega 2.80 1XBET Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Dinamarca vs Noruega

Dinamarca llega encendida tras golear 4-1 a Portugal como visitante, rompiendo el récord perfecto de los lusos. Con nueve puntos, el equipo local necesita solo evitar la derrota para asegurar su pase a los cuartos de final de la Nations League. Su solidez ofensiva es innegable, marcando en sus cinco partidos del torneo.

Noruega recuperó la confianza al vencer 3-1 a Gales, cortando una racha de tres derrotas seguidas. Con seis unidades, están obligados a buscar el triunfo para arrebatarle el segundo lugar a los daneses o evitar el descenso. El historial reciente anticipa un duelo abierto, recordando el 3-2 a favor de los noruegos en septiembre.

Nuestra apuesta segura: Más de 2.5 goles y Ambos equipos anotan

Dinamarca es el equipo más goleador del grupo con 11 tantos, mientras que Noruega ha visto goles de ambos lados en sus últimos 13 partidos. Las defensas de ambas escuadras han concedido facilidades en el torneo, pero el poderío ofensivo está garantizado con figuras en gran momento.

Esta cuota ofrece un excelente valor considerando la tendencia ofensiva de ambos países. La necesidad de sumar puntos asegura un partido de ida y vuelta con múltiples ocasiones.

Apuesta 1 | Total de goles: Más de 2.5 + Ambos equipos anotarán: Sí – 1.69 en 1xbet

Apuesta de valor: Empate

Dinamarca solo necesita un punto para clasificar a cuartos, mientras que Noruega podría toparse con una defensa danesa muy organizada en casa. Al ser equipos de calidad similar, separados por solo dos puestos en el ranking FIFA, la paridad táctica será alta en el mediocampo.

Aunque Noruega necesita ganar, Dinamarca es muy fuerte en el Parken Stadium y podría controlar el ritmo del encuentro. Esta cuota maximiza el retorno en un duelo sumamente estratégico.

Apuesta 2 | Resultado del partido: Empate – 3.84 en 1xbet

Si necesitas un impulso extra, visita el código promocional de 1xbet para conocer los beneficios a la hora de realizar tus primeras jugadas en la plataforma.

Alineaciones probables en Dinamarca vs Noruega

Dinamarca: Hermansen, Bah, Andersen, Provstgaard, Mæhle, Hojbjerg, Hjulmand, Isaksen, Damsgaard, Daramy, Hojlund.

Hermansen, Bah, Andersen, Provstgaard, Mæhle, Hojbjerg, Hjulmand, Isaksen, Damsgaard, Daramy, Hojlund. Noruega: Selvik, Ryerson, Ajer, Heggem, Møller Wolfe, Ødegaard, Berge, Aasgaard, Bobb, Haaland, Nusa.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Dinamarca vs Noruega

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Dinamarca vs Noruega?

Dinamarca llega como ligero favorito gracias a su localía y su reciente goleada ante Portugal, aunque las cuotas reflejan un duelo escandinavo muy parejo.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El encuentro se disputará en el Parken Stadium de Copenhague a las 16:45 horas (hora de Chile).

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La opción de “Más de 2.5 goles y Ambos equipos anotan” a cuota 1.69 es la más sólida, dada la racha goleadora de ambas selecciones.

Esta página o nota contiene publicidad comercial y enlaces de afiliados. Participar en ciertas ofertas destacadas puede generar un retorno monetario que podría afectar la ubicación y el orden de los operadores de juegos de azar enumerados aquí. Sin embargo, esto no afecta nuestras evaluaciones y revisiones imparciales.