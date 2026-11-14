Pronósticos España vs Inglaterra: se define el liderato en el Metropolitano

Los mejores pronósticos para el partido de España vs Inglaterra por la UEFA Nations League. Descubre cuotas y apuestas para este encuentro.

Los pronósticos de España vs Inglaterra anticipan un duelo imperdible. La Roja busca consolidar su dominio frente a unos Tres Leones sedientos de revancha.

Este choque por la sexta jornada de la UEFA Nations League se disputará el domingo 15 de noviembre en el estadio Metropolitano. Los campeones del mundo buscan cerrar una campaña perfecta, aunque el empate les servirá para quedarse con el liderato.

Nuestros picks Pronósticos: España vs Inglaterra Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico Resultado del partido: España España llega en gran forma, respaldada por su racha invicta y la ventaja de jugar en Madrid. La solidez del equipo de Luis de la Fuente refuerza su favoritismo ante Inglaterra. 1xbet 1.73 Pronóstico Ambos equipos anotarán: Sí Inglaterra cuenta con un ataque peligroso y promedia casi tres goles por partido como visitante. Además, los dos equipos marcaron en sus últimos cinco enfrentamientos directos. 1xbet 1.58 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de España vs Inglaterra

España acumula 44 partidos oficiales invicta, ganando 35 en el tiempo reglamentario.

acumula 44 partidos oficiales invicta, ganando 35 en el tiempo reglamentario. Inglaterra ha marcado en sus últimos 15 duelos como visitante bajo el mando de Thomas Tuchel .

ha marcado en sus últimos 15 duelos como visitante bajo el mando de . En los últimos cinco enfrentamientos directos desde 2016, ambos equipos lograron anotar.

La Roja promedia 2.9 goles por partido en sus últimos 10 encuentros competitivos como local.

Cuotas 1X2 Cuotas: España vs Inglaterra Cuotas ofrecidas por 1xBet España 1.73 1XBET Empate 4.19 1XBET Inglaterra 4.66 1XBET Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: España vs Inglaterra

España llega en un momento pletórico, consolidándose como la mayor potencia del mundo. La Roja domina la posesión, promediando más de 16 remates este año. Vienen de hilar 12 triunfos consecutivos, reafirmando su jerarquía local.

Por su parte, Inglaterra superó su tropiezo de septiembre. Los Tres Leones encadenan cuatro victorias contundentes. Para reafirmar este gran rendimiento, deberán superar la prueba más exigente: vencer a los campeones del mundo a domicilio.

Nuestra apuesta segura: España ganará

El equipo de Luis de la Fuente es el estándar de oro en el fútbol internacional. Su racha invicta y la ventaja de jugar en Madrid inclinan la balanza a su favor frente a los ingleses.

Apostar por el triunfo local ofrece una excelente oportunidad. La solidez de España en casa garantiza un alto porcentaje de éxito para esta cuota.

Apuesta 1 | Resultado del partido: España – 1.73 en 1xbet

Apuesta de valor: Ambos equipos anotan

Aunque Inglaterra no es favorita, su poder ofensivo es innegable. Han promediado casi tres goles por encuentro como visitantes, y el duelo promete mucha acción en ambas áreas.

Esta cuota representa un gran valor considerando el historial reciente. Los últimos cinco choques entre ambos terminaron con festejos en las dos porterías, asegurando rentabilidad.

Apuesta 2 | Ambos equipos anotarán: Si – 1.58 en 1xbet

En un duelo tan importante, es crucial estar informado antes de hacer una jugada. En la sección de guías de apuestas deportivas tendrás todos los detalles y características de las plataformas, los mercados y sus distintas cuotas.

Alineaciones probables en España vs Inglaterra

España: Simón, Pubill, Laporte, Huijsen, Grimaldo, Ruiz, Pedri, Zubimendi, Yamal, Williams, Oyarzabal.

Simón, Pubill, Laporte, Huijsen, Grimaldo, Ruiz, Pedri, Zubimendi, Yamal, Williams, Oyarzabal. Inglaterra: Pickford, Alexander-Arnold, Konsa, White, Spence, Anderson, Rice, Gordon, Bellingham, Eze, Kane.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de España vs Inglaterra

¿Quién es el favorito en el pronóstico de España vs Inglaterra? España es el claro favorito debido a su extensa racha invicta y su imponente rendimiento jugando en condición de local.

¿A qué hora y dónde ver el partido? El partido se jugará en el estadio Riyadh Air Metropolitano a las 16:45 horas (hora de Chile) y podrá seguirse por las señales habituales de la competición.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido? La victoria de España a cuota 1.58 es la opción más sólida y atractiva para apostar en este torneo.

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