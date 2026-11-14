Cobreloa y San Luis buscan el título de la Primera B: ¿quién es el favorito para ascender al Campeonato Nacional?

Cobreloa y San Luis de Quillota llegaron empatados en puntos a la última fecha de la Primera B. Repasamos las cuotas para el ascenso.

Cobreloa y San Luis de Quillota serán los grandes protagonistas de la última fecha de la Liga de Ascenso, ya que ambos llegan igualados con 54 puntos en lo más alto de la tabla de posiciones. Los Zorros del Desierto parten con ventaja, pues ocupan el primer lugar gracias a una diferencia de gol de +22, mientras que los Canarios registran +14.

Por su parte, el conjunto loíno jugará como local ante Deportes Puerto Montt, que necesita un verdadero milagro para clasificarse a la Liguilla de Ascenso. El Santo, en tanto, deberá visitar a San Marcos de Arica.

En este escenario, repasamos las estadísticas, cuotas y principales apuestas para analizar las posibilidades de Cobreloa y San Luis de Quillota de consagrarse campeones de la Primera B y conseguir el ascenso a la Liga de Primera.

Así está la tabla de posiciones de la Primera B por el ascenso al Campeonato Nacional

# EQUIPO PTS DG 1 Cobreloa 54 +22 2 San Luis de Quillota 54 +14

Cobreloa, el gran favorito para ser campeón de la Primera B

Cobreloa es el equipo más goleador del campeonato y el tercero con menos tantos recibidos, números que le permitieron alcanzar una diferencia de gol de +22 y llegar con ventaja a la última jornada.

Si consigue vencer a Deportes Puerto Montt, asegurará el ascenso. Es que le saca ocho goles de diferencia a San Luis de Quillota, por lo que resulta poco probable que ambos ganen y que el ascendido termine siendo el Canario.

A esto se suma que los Zorros acumulan ocho enfrentamientos consecutivos sin perder ante los Albiverdes. Por su parte, los Delfines necesitan un verdadero milagro para clasificarse a la Liguilla: deben golear al Minero, esperar una derrota abultada de Deportes Copiapó y que Deportes Iquique y Unión Española no consigan victorias en sus respectivos encuentros.

Resultado del partido: Cobreloa – 1.30 en 1xbet

San Luis de Quillota le rezará a Deportes Puerto Montt

San Luis de Quillota recordará durante mucho tiempo el empate como local ante Deportes Recoleta en su último compromiso. De haber conseguido la victoria, habría llegado a la jornada final con una ventaja determinante en la lucha por el ascenso.

Esa igualdad lo dejó con los mismos puntos que Cobreloa, pero con una diferencia de gol ocho tantos inferior. Por este motivo, el Canario necesita vencer a San Marcos de Arica y esperar que el Minero no consiga el triunfo como local ante Deportes Puerto Montt.

Resultado del partido: San Luis + Doble oportunidad: Empate o Deportes Puerto Montt – 6.86 en 1xbet

El otro escenario, incluso menos probable, contempla un empate del conjunto quillotano frente al cuadro ariqueño y una derrota de Cobreloa ante los Albiverdes.

Resultado del partido (San Marcos vs San Luis): Empate + Resultado del partido: Deportes Puerto Montt – 28.83 en 1xbet

La programación de los partidos de Cobreloa y San Luis de Quillota en la fecha 30 de la Primera B

DÍA Y HORA PARTIDO ESTADIO ÁRBITRO 15 de noviembre

18:00 Cobreloa vs Deportes Puerto Montt Zorros

del

Desierto Francisco

Gilabert

Morales 15 de noviembre

18:00 San Marcos de Arica vs San Luis de Quillota Carlos

Dittborn Nicolás

Gamboa

Reyes

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