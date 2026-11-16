Colo Colo deberá enfrentar a Universidad Católica en una fecha que la ANFP aún no ha oficializado. Será en estadio neutral.

El fútbol femenino tiene lista la gran final, que tiene a Colo Colo como protagonista, tal como viene ocurriendo en los últimos años.

Las albas dejaron en el camino a Coquimbo, que fue un hueso duro de roer. En la IV Región el Cacique venció 1-0, mientras que en la vuelta disputada en el Monumental venció 2-1 con goles de Yenni Acuña y Camila Martins.

Una mala noticia es que Acuña, una de las figuras del equipo, no podrá estar en la final pues fue expulsada. Baja importante para el elenco que dirige Tatiele Silveira en la búsqueda del pentacampeonato y el título 18 de su historia.

La Católica a la final tras ganarle a U de Chile

La gran sorpresa en semis la dio Universidad Católica, que se mete a la final tras vencer a Universidad de Chile y buscará la primera corona en el fútbol femenino.

Católica Fem celebra su clasificación a Copa Libertadores 2027

El elenco cruzado arrasó con un 6-1 en el global, dejando claro que tienen un tremendo equipo. Fue 4-1 en la ida, mientras que en la vuelta ganaron por 2-0 en el Claro Arena.

De esta manera tanto Católica como Colo Colo aseguraron un lugar en la próxima Copa Libertadores Femenina.

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¿Cuándo es la final entre Colo Colo y Católica?

La ANFP aún no programa la final del fútbol femenino entre Colo Colo y Universidad Católica. Se disputa en partido único y en sede neutral, por lo que se espera la oficialización del duelo.