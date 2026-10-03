La trágica muerte que impacta al fútbol chileno: “Profunda tristeza”

Universidad de Concepción informó el sensible fallecimiento de su jugadora Josefa Cabalin Viveros en un accidente.

Una sensible noticia se dio a conocer este sábado, porque Universidad de Concepción reveló mediante un comunicado el sensible fallecimiento de Josefa Cabalin Viveros, jugadora de la serie Sub 16 del elenco penquista.

El elenco del Campanil publicó la información mediante sus redes sociales, donde explicó que la partida de la futbolista juvenil se dio tras un trágico accidente.

“Club Deportivo Universidad de Concepción comunica con profundo pesar el sensible fallecimiento de Josefa Cabalin Viveros, integrante de nuestro plantel Sub-16 Femenino, quien partió tras un trágico accidente”, explicó el cuadro sureño.

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La tristeza de la U de Conce por la muerte de Josefa Cabalin Viveros

El escrito de Universidad de Concepción sobre la partida de Josefa emociona y golpea, debido a la juventud de la jugadora que ya no está con nosotros.

“Recibimos esta dolorosa noticia con profunda tristeza. Josefa fue parte de nuestra familia forera y compartió junto a sus compañeras y cuerpos técnicos, dejando en todos quienes tuvieron la oportunidad de conocerla un recuerdo que permanecerá en nuestros corazones”, dice parte del comunicado.

Universidad de Concepción está de luto.

“En este momento de inmenso dolor, queremos expresar nuestras más sinceras condolencias y acompañar con respeto, cariño y cercanía a su familia, seres queridos, compañeras, y cuerpo técnico. Josefa, gracias por haber sido parte de nuestra familia. Descansa en paz“, cerró la U de Conce.

Desde RedGol le mandamos nuestros sinceras condolencias a la familia, amigos, cercanos y a todos los miembros de Universidad de Concepción en este triste momento.

En síntesis

Josefa Cabalin Viveros , jugadora Sub 16 de Universidad de Concepción , falleció tras un accidente.

, jugadora Sub 16 de , falleció tras un accidente. El Club Deportivo Universidad de Concepción confirmó el deceso mediante un comunicado oficial .

confirmó el deceso mediante un . La institución penquista expresó sus condolencias a la familia y compañeras de la futbolista.