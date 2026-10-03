El ex jugador de Colo Colo vivió una pesadilla y fue muy criticado en Argentina.

Iván Morales no pasa por un presente muy feliz en Independiente. Recién llegó al club, pero se encontró con un ambiente muy hostil donde es difícil poder rendir y conseguir buenos resultados.

Luego de comenzar el año en Argentinos Juniors, Morales sorprendió a todos al dar el salto a un gigante de Argentina. El problema es que se encontró con un gigante dormido, lleno de problemas económicos e internos, con hinchas que no aguantan más las derrotas.

Las críticas a Iván Morales

Iván Morales ya tenía dos partidos con la camiseta de Independiente, pero ante Instituto de Córdoba fue su primera titularidad, aunque sin mucha fortuna. Críticas a él y a sus compañeros, donde la localía en vez de transformarse en apoyo, terminó siendo una mochila de presión.

El Rojo perdió por 4-1 ante los cordobeses. El chileno no pudo marcar y fue reemplazado en el minuto 87. No tuvo una buena presentación y además, ante la goleada sufrida, apareció el cántico que ningún jugador quiere escuchar de sus hinchas. “Qué se vayan todos”, entonó fuerte el Libertadores de América.

ver también DT de Independiente explica el fichaje de Iván Morales: “Opté por él porque nos puede dar partidos de extremo”

Respecto a la actuación de Morales, desde Diario Olé indicaron: “estuvo presente en todas las jugadas de ataque de Independiente pero resolvió siempre mal. Errático en los pases y sin remates al arco“.

Otros medios partidarios fueron aún más duros con Iván Morales. De la Cuna al Infierno señaló: “dejó expuestas sus limitaciones con la pelota“. Orgullo Rojo escribió: “pésimo encuentro del delantero“.

Independiente no lo pasa bien e Iván Morales no logra ser la solución en una institución que está en crisis. El formado en Colo Colo llegó a 3 duelos en el Rojo, donde todavía no puede anotar. Un gigante que ya no cuenta ni siquiera con el apoyo de sus hinchas. El Tanquecito se encontró con un verdadero infierno.