En Cruzados salieron a defenderse de las versiones que apuntan a que su cancha es la responsable de la gran cantidad de lesionados en esta temporada 2026.

La cancha del Claro Arena está en tela de juicio por la gran cantidad de lesiones que ha sufrido Universidad Católica en esta temporada 2026. Sin ir más lejos, el equipo de Daniel Garnero suma ocho jugadores operados en lo que va de año, seis de ellos por problemas en sus rodillas.

Sin embargo, los datos duros apuntan lo contrario, a tal punto de que incluso la FIFA le dio la certificación Quality Pro, la máxima distinción para terrenos con césped artificial que entrega la Federación Internacional de Fútbol Asociado.

Además, desde el club salieron a aclarar que no hay ningún aumento significativo de lesiones en comparaciones a los años recientes. Es más, aseguran que no hay ninguna prueba que relacione a su cancha con más dolencias en el plantel.

ver también Mario Lepe pide una estatua para Fernando Zampedri: “No hubo ni habrá ninguno como él en el fútbol chileno”

Universidad Católica sale en defensa del Claro Arena

Desde el club aseguraron en charla con La Tercera que “revisamos nuestra estadística de lesiones, comparándola con las temporadas anteriores. Los números arrojan que no tenemos un aumento ni tampoco días perdidos por éstas, sino lo contrario”.

“No hemos tenido un aumento real en la incidencia de lesiones, ni en la pérdida de disponibilidad de jugadores en comparación con otras temporadas. Sí ha habido un aumento en el número de lesiones con resultado quirúrgico”, añadió.

En Universidad Católica entregaron datos duros para descartar que las lesiones tengan que ver con el sintético del Claro Arena. | Foto: Photosport.

Para cerrar, en Cruzados fueron enfáticos en declarar que “la carpeta está en muy buena condición. No hay ningún tipo de hallazgo que comprometa el uso deportivo ni la seguridad de los deportistas”.

Según cifras publicadas por el mismo medio, entre 2020 y 2025 el promedio fue de 73,5 lesiones por temporada, con 35,5 partidos disputados por año. En este 2026 ya hay 69 lesiones hasta el partido ante Palestino, pero en 45 compromisos. Sacando cuentas, hablamos de un 19,5% menos en la relación entre lesiones y partidos.

El próximo partido de Universidad Católica

Los cruzados regresarán a la acción ante Audax Italiano el sábado 10 de octubre a las 20:00 horas en el Claro Arena. Este duelo será válido por la fecha 24 de la Liga de Primera 2026.

ver también Casi listos: Los tres jugadores de Universidad Católica que están a detalles de renovar por “objetivos cumplidos”

En síntesis