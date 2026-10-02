El icónico Gran Capitán de la Universidad Católica dejó su deseo de que el Toro tenga un monumento en el estadio del club. De hecho, también le dejó el mensaje a la ANFP.

Decir Mario Lepe es hablar del jugador que más partidos tiene en la historia de Universidad Católica y aludir a Fernando Zampedri es referirse al máximo goleador de esa institución. Un par de nombres potentísimos para los Cruzados, que tienen al Toro como referente y capitán.

Sin ir más lejos, Lepe tiene su nombre puesto en una de las tribunas del hermosísimo Claro Arena. Un homenaje súper merecido para el Gran Capitán, quien sólo vistió la camiseta de la UC a lo largo de su trayectoria como futbolista profesional.

En ese contexto, RedGol tomó el teléfono para hablar con el otrora mediocampista de la Franja. Fueron varios los temas, pero con la petición que hizo para honrar al Toro Zampedri lo otro quedó en un segundo plano. De hecho, aprovechó de repasar a Rafael Olarra por sus críticas sin sentido al argentino nacionalizado chileno.

Fernando Zampedri suma 25 goles en 22 partidos jugados por la Liga de Primera 2026. (Andrés Piña/Photosport).

“Cada vez que pueda hablar de eso, lo voy a decir. Le vamos a dar como caja a Olarra”, lanzó Mario Lepe al exdefensor, quien hoy en día se dedica a ser comentarista deportivo. El Rafa ha repetido más de una vez que Juan Martín Lucero es más jugador que Zampedri a pesar del sinfín de razones que el “9” de la Franja dio para pensar lo contrario.

Lepe fue más allá. “A Fernando hay que hacerle una estatua, un monumento en la entrada de Livingstone. Y no sólo la Católica. También la ANFP. Primera vez en la historia que tienes un goleador seis veces seguidas”, lanzó el icónico mediocampista de los Cruzados. Y muy probablemente serán siete temporadas consecutivas como artillero de la primera división chilena.

Mario Lepe junto a Cristián Álvarez. (Karin Pozo/Photosport).

“En el fútbol chileno no hubo ni habrá ningún goleador como él”, sentenció Mario Lepe. Muy probablemente tenga razón. Es prácticamente imposible que alguien repita su condición de hexagoleador, que pronto será hepta: Zampedri suma 25 goles y su más cercano perseguidor, Daniel Castro, acumula ‘apenas’ 13.

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Mario Lepe analiza el presente de la Católica tras pedir un monumento para el Toro Zampedri

Mario Lepe no sólo impulsó la idea de crear un monumento para Fernando Zampedri en el estadio de Universidad Católica. También se refirió al presente del equipo adiestrado por Daniel Garnero, que ha sufrido varias bajas por diversas lesiones.

Aunque recuperó a Darío Melo, hubo varios operados de meniscos en el último tiempo. Como Juan Francisco Rossel, que ya volvió a jugar. “Tiene que influir la cancha. Pero uno tiene que estar preparado en este tipo de superficies. No jugamos todos los fines de semana ahí. Juegas un partido en sintético, otro en normal”, aseguró Lepe.

“Uno tiene que adaptar el físico y la musculatura para jugar partidos ahí. Debe tener un porcentaje de incidencia, pero básicamente el jugador en sí, generalmente para este tipo de terrenos tiene que prepararse. Es blanda, pero no tan blanda como una cancha normal. En los giros, las frenadas puede pasar algo”, describió Lepe.

Mario Lepe en el Claro Arena. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Y sobre las aspiraciones de la Franja en la lucha por el Chile 2, sabe que el Clásico Universitario será fundamental. “Católica sin duda tiene que ir por todo. A pesar de que esté en otra competencia. Y debe tener un plantel para eso. Si quieres ir por todo, necesitas un plantel para eso”, lanzó.

Fernando Zampedri lucha un balón con Fabián Hormazábal en el último Clásico Universitario: la U ganó 1-0 con gol del Gato Lucero. (Pepe Alvujar/Photosport).

“Se juega mucho en ese partido, el Clásico Universitario. Ganarlo te hace marcar una diferencia con el que viene. Son momentos bisagra. Si te va mal te vas para abajo. Y si va bien, para arriba”, sentenció Mario Lepe para aquel duelo que se jugará en la 26° fecha de la Liga de Primera.

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Así va Universidad Católica en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Universidad Católica marcha en el 2° lugar de la Liga de Primera 2026, aunque está igualada en puntos con Universidad de Chile. Ambos están a 12 unidades de Colo Colo, que suma 54.