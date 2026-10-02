Los cruzados siguen avanzando en mantener la base del actual plantel de cara a la temporada 2027.

Universidad Católica ha dado varios pasos pensando en la planificación de la temporada 2027. Si bien es cierto todavía falta cerrar de buena manera este año, por ejemplo clasificando de manera directa a la Copa Libertadores, ya existen avances en el armado del plantel.

Por ejemplo en los últimos días se confirmó la renovación de Justo Giani, una de las buenas incorporaciones que llegó a inicios de año. Junto a él, hay otros nombres que están cerca de renovar, incluso de manera automática por cláusulas en sus respectivos contratos.

Y es que en total son tres los jugadores que están a detalles de extender sus vínculos gracias a “objetivos cumplidos”, sellando así si continuidad en la precordillera de cara al próximo año.

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Universidad Católica está cerca de renovar a tres jugadores para el 2027

Según informó el sitio Punto Cruzado, los jugadores Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena y Agustín Farías están a detalles de renovar sus contratos por los minutos disputados y objetivos individuales cumplidos en esta temporada.

Los tres han tenido la confianza de Daniel Garnero y es de esperar que de acá a final de año puedan terminar de cumplir con lo exigido para extender sus vínculos.

Agustín Farías cumpliría cuatro años en Universidad Católica si renueva su contrato. | Foto: Photosport.

Ahora restaría ver lo que pasará con el DT para el próximo año. Si bien es cierto Garnero tiene la confianza del directorio de Cruzados, todavía debe lograr una clasificación a copas internacionales para el 2027, algo clave para que pueda renovar su contrato.

El próximo partido de Universidad Católica

Los cruzados regresarán a la acción ante Audax Italiano el sábado 10 de octubre a las 20:00 horas en el Claro Arena. Este compromiso será válido por la fecha 24 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis