Pese a todos los cuestionamientos en torno al paso sintético del Claro Arena, la superficie del recinto de la UC recibió una importante distinción.

La ola de lesiones que ha azotado a Universidad Católica tiene en tela de juicio la cancha del Claro Arena. Y es que los cruzados ya suman ocho jugadores operados en lo que va de año, seis de ellos por problemas en sus rodillas.

Por lo mismo, los cuestionamientos a la superficie artificial que tiene la fortaleza de la UC se han hecho notar en este último tiempo, sobre todo porque tampoco ha servido para marcar muchas diferencias jugando de local.

Sin embargo, en la precordillera han sido claros en asegurar que el terreno de juego no ha sido factor para entender esta gran cantidad de lesionados. Y ojo, que en las últimas horas sacaron a relucir una importante distinción que llegó desde la mismísima FIFA.

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FIFA premia el sintético del Claro Arena de Universidad Católica

Por medio de sus redes sociales la UC oficializó que la cancha sintética del Claro Arena volvió a obtener la certificación FIFA Quality Pro. Hablamos de la máxima distinción para terrenos con césped artificial que entrega la Federación Internacional de Fútbol Asociado.

“Para cumplir con los requisitos de FIFA, la cancha ha recibido las mantenciones habituales. La carpeta se encuentra en muy buenas condiciones, el shockpad se mantiene íntegro con sus 10 mm de espesor original y la fibra conserva los 42 mm que tenía desde la inauguración del recinto multipropósito de la UC”, detalló el club.

El césped del Claro Arena de Universidad Católica recibió la máxima distinción de la FIFA. | Foto: Photosport.

Para cerrar, en Católica fueron enfáticos en declarar que “al igual que el año pasado, queremos compartir esta noticia con todos los Cruzados: nuestra cancha sigue entre las de más alto estándar del mundo en su tipo”.

El próximo partido de Universidad Católica

Los cruzados volverán al ruedo ante Audax Italiano el sábado 10 de octubre a las 20:00 horas en el Claro Arena. Este compromiso será válido por la fecha 24 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis