El chileno derrotó a Tommy Paul y avanzó a la ronda de los 16 mejores del ATP 500 japonés.

Alejandro Tabilo volvió a mostrar su mejor versión en el ATP 500 de Tokio. El tenista chileno (31°) derrotó con autoridad al estadounidense Tommy Paul (16°) por 6-1 y 6-2 y avanzó a los octavos de final del torneo japonés.

“Jano” necesitó poco más de una hora para quedarse con el partido sin ceder su servicio. Dejando atrás las dudas que había mostrado en sus últimas presentaciones en la Copa Davis y el ATP de Chengdú.

El triunfo también le permitió sumar su victoria número 15 en sus últimos 19 partidos disputados en Asia.

¿Quién será el próximo rival de Tabilo?

El chileno ahora espera rival para los octavos de final. Su adversario saldrá del duelo entre el canadiense Denis Shapovalov (46°) y el japonés Sho Shimabukuro (108°), encuentro que está programado para no antes de las 02:40 horas de este jueves 1 de octubre.

En caso de avanzar Shapovalov, Tabilo protagonizará un encuentro especial. Ambos son amigos desde la infancia, ya que el chileno nació en Canadá y realizó buena parte de su formación tenística en ese país.

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“De la ATP es al que más conozco. Desde los cinco años, por ahí. Es uno de mis mejores amigos”, contó Tabilo en una entrevista con AS.

El chileno agregó que ambos realizaron juntos gran parte de su proceso formativo y que sus familias también mantienen una relación cercana.

“Lo conozco muy bien, nuestras familias también. Hicimos todo el proceso juntos, entonces es bonito pensarlo y ver que sigamos los dos en esto”, relató.

Por ahora, Tabilo deberá esperar para conocer a su próximo rival y buscar un nuevo triunfo que le permita seguir avanzando en Tokio.

En resumen…