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Tenis

Alejandro Tabilo vuelve a los triunfos en ATP 500 de Tokio tras dos semanas para el olvido

Luego de sus caídas en Copa Davis y Chengdú, la mejor raqueta nacional por fin pudo superar al estadounidense Tommy Paul para meterse en octavos de final.

Por Alfonso Zúñiga

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Alejandro Tabilo regresa a los triunfos en ATP 500 de Tokio.
© Getty ImagesAlejandro Tabilo regresa a los triunfos en ATP 500 de Tokio.

Tuvieron que pasar poco más de dos semanas, con Copa Davis y una dura derrota en el ATP 250 de Chengdú donde defendía el título incluido, para que el chileno Alejandro Tabilo pudiera regresar a los triunfos en el circuito profesional.

Fue en el ATP 500 de Tokio, donde el número 31 del ranking mundial se enfrentaba en la primera ronda a un rival al que nunca pudo ganarle en su carrera, como el estadounidense Tommy Paul (16°), y no sólo derribó el muro, lo destruyó.

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Tabilo se reencuentra con los triunfos en ATP 500 de Tokio

El primer set partió de la mejor forma para el nacional. En el primer juego de servicio del norteamericano, Unagi se lo quebró y si bien le devolvieron el favor en el siguiente game, fue de vuelta con dos breakspara llevarse en poco más de media hora la manga por 6-1.

Para el segundo set las fuerzas se emparejaron hasta el tercer juego, donde Tabilo volvió a romper el saque de Paul, instancia que se repitió en el séptimo para que a continuación, con su servicio, consiguiera el definitivo triunfo por 6-2 en una hora y cuarto de lance.

El próximo desafío para el zurdo de origen canadiense en el ATP 500 de Tokio será en los octavos de final, todavía sin programación pues debe esperar a conocer su próximo rival que saldrá del duelo entre el canadiense Denis Shapovalov (46°) y el japonés Sho Shimabukuro (108°) que se jugará la madrugada de este jueves.

En síntesis

  • Alejandro Tabilo volvió al triunfo tras aplastar a Tommy Paul en el ATP 500 de Tokio.
  • El chileno venció por primera vez al estadounidense por 6-1 y 6-2 en una hora y cuarto.
  • En octavos chocará ante el ganador del duelo entre Shapovalov y Shimabukuro.
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