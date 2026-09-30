El elenco quillotano puede quedar a un punto de la cima su gana, mientras los aconcaguinos pelean por escapar del descenso.

San Luis de Quillota ha tenido una impecable segunda rueda y remontada de la mano de Humberto Suazo en Primera B. Los canarios deben jugar su partido pendiente hoy, donde podrían quedar a un paso del título.

Al frente estará Unión San Felipe, que llega con la urgencia de sumar para escapar del fondo. Los del Valle del Aconcagua ocupan la plaza 14° de la tabla, con 22 puntos, cuatro sobre el colista Rangers.

Por su parte, el elenco de Humberto Suazo sueña con el título y ascenso a la Liga de Primera. San Luis es tercero, con 41 puntos. De ganar, iguala a Wanderers en el segundo lugar y quedaría a uno del líder Cobreloa.

¿Dónde ver EN VIVO Unión San Felipe vs San Luis?



El partido entre Unión San Felipe vs San Luis no se podrá ver en vivo en TV, por lo que solo irá en TNT Sports en HBO Max, en streaming. El duelo se juega hoy miércoles 30 de septiembre, a las 18.00 horas, en el Estadio Municipal de San Felipe.

Foto: San Luis de Quillota.

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El partido es encuentro pendiente de la fecha 25 y hará que todos los equipos estén al día en Primera B. Tras los últimos buenos resultados, Humberto Suazo llamó a la calma a los hinchas canarios.

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“La única forma de competir era armar primero un grupo de buenas personas, muchos jugaron conmigo, traje gente de México y hemos formado una familia”, dijo Chupete.