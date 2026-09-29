Este zurdo zaguero central de 22 años ha tenido mucho rodaje en los Canarios durante esta temporada y conversó con RedGol sobre el desenlace de la división de plata del fútbol chileno. Quiere ir paso a paso, aunque el apetito se abrió. Y en gran parte es por la ambición del DT Humberto Suazo.

A pesar de que Cobreloa superó a Santiago Wanderers con un postrero gol de Yastin Navarro y todos piensan que el título de la Primera B se resolverá entre esos clubes, San Luis de Quillota ha hecho una campaña que perfectamente lo puede poner como contendor a ganar la corona.

El cuadro Canario ha tenido una gran temporada de la mano de Humberto Suazo, quien tiene al equipo en la parte alta de la tabla de posiciones. Y en ese contexto, mientras el Chupete afina detalles para visitar a Unión San Felipe, hay mucha expectación por cómo se han dado las cosas en la división de plata.

Por lo mismo, RedGol se puso en contacto con un zurdo defensor central que tuvo un paso por Universidad Católica, donde fue capitán. Y a sus 22 años, ha jugado 18 partidos en el certamen liguero, además de haber disputado cuatro en la Copa Chile. Las referencias son para Mateo Guerra.

Mateo Guerra (28) en acción durante el duelo de San Luis de Quillota vs Universidad Católica en el estadio Lucio Fariña Fernández. (Sebastián Cisternas/Photosport).

“Estamos muy bien, esperando el partido del miércoles. Sabemos que será vital para lo que viene. Muchos han hablado de Wanderers, de Cobreloa, pero nosotros estamos ahí. Tranquilos, paso a paso, partido a partido”, afirmó Guerra, quien también tuvo un préstamo en Deportes Limache.

Guerra añadió que “sin mucho ruido, estamos con la posibilidad de quedar a un punto de Cobreloa. Estamos muy contentos por eso. Es así de simple. Chupete transmite ir por la gloria. Tenemos la posibilidad de quedar a un punto del puntero y mantenernos firmes”.

“Es lo que nos ha dicho Humberto: ser competitivos, siempre nos exige en todos los entrenamientos para llegar preparados al partido de la mejor forma. Serán cinco finales, pero nosotros iremos partido a partido. Jugamos contra San Felipe en una cancha muy difícil contra un rival que pelea el descenso”, describió el zaguero oriundo de Nogales.

ver también Es regalón de Chupete Suazo y fue figura de la fecha en la Primera B con tres goles vs Cobreloa

Mateo Guerra analiza su temporada: “Un compañero mexicano me dice que son pocos centrales zurdos…”

Mateo Guerra registra 1.651 minutos de acción durante esta campaña junto a San Luis de Quillota entre la Primera B y la Copa Chile. Algo que, según él, precisaba para continuar su progreso en su emergente trayectoria como jugador profesional en el fútbol chileno.

“He sumado muchos minutos, que era lo que me faltaba en mi corta carrera. Estoy en período de crecimiento y formándome como jugador. Me llevo muy bien con Humberto, que me ha preparado para este momento”, apuntó Guerra en esta conversación que tuvo con Paulo Flores.

Por cierto, el zaguero sabe que tiene una ventaja que, en caso de seguir su alza, podría abrirle muchos caminos. “Somos pocos los centrales zurdos. Ayer conversaba con un compañero mexicano, me decía que debía aprovechar la oportunidad. Defensores zurdos hay pocos en el mundo”, manifestó el jugador nacido el 6 de julio de 2004.

¿Cómo vislumbras el partido contra San Felipe y después vs Unión Española?

Con nuestras armas iremos a hacer el juego que venimos haciendo. Esperamos llevarnos los tres puntos. Lo primero es el miércoles. Después veremos a Unión Española. A esta altura del campeonato, todos los equipos se están jugando cosas. No hay que ver el puesto en la tabla de los rivales, si no que analizarlos. Queremos seguir haciendo nuestro juego vistoso que nos ha dado buenos resultados.

Mateo Guerra en la firma de su primer contrato profesional. (Foto: San Luis de Quillota).

Y tu futuro, ¿piensas en qué podría pasar para 2027?

Tengo contrato hasta fin de temporada. Mi representante está viendo las opciones que salgan. Pero estoy concentrado en estos partidos para ir por la gloria.

ver también Mateo Guerra: ＂Quedé con la espinita de debutar en la UC, es un club modelo para que crezca el fútbol chileno＂

Así va San Luis de Quillota en la tabla de posiciones de la Primera B

San Luis de Quillota debe ponerse al día ante Unión San Felipe y con un partido menos que Cobreloa y Wanderers, suma 41 puntos.