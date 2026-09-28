“Por eso la ANFP…”: Revelan dato clave en denuncia que remece el descenso en la Primera B

En las últimas horas se reveló un punto clave en la defensa de Puerto Montt ante el posible escritoriazo en la Liga de Ascenso.

El que pestañea, pierde su lugar en la Primera B: Cobreloa venció a Santiago Wanderes y se metió como nuevo puntero en la recta final de campeonato. Ahora los dirigidos por Mario Salas tienen 45 puntos y le sacan una distancia de una unidad a los comandados por Francisco Palladino.

Pero mientras en la parte alta se sigue la disputa por el ascenso directo y el título de la categoría, al otro lado de la tabla hay otro partido aparte. Esto porque Rangers de Talca sigue en su búsqueda por la salvación y tiene al acecho a San Felipe, Santa Cruz y Curicó Unido.

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Sin embargo, el anuncio de un nuevo escritoriazo cambió toda la planificación del ascenso. Esto porque ahora se le impugna una fuerte acusación contra Deportes Puerto Montt, que este martes debe jugar la Copa Chile ante Colo Colo.

El cuadro de los delfines es impugnado por el cobro del Impuesto Único y que no se entregó dicho dinero al Servicio de Impuestos Internos (SII). Lo que afectó al jugador Kevin Flores y sería motivo para perder la categoría este 2026.

La defensa de Puerto Montt para evitar “escritoriazo” en la Primera B

El tema es que en el programa Mi Sur Deportes recalcaron que hay un dato clave para evitar la debacle de Puerto Montt.

“Conversamos con la gente de la ANFP y fueron enfáticos: hay un tema con la reglamentación sobre el impuesto único. Pero no rige para los equipos de segunda división”, indicaron de entrada.

“Cuando ocurrió lo de Deportes Puerto Montt, estaba en la segunda división y no regía ese tema tributario. La Unidad Financiera tiene que emitir un informe y entregarlo al Tribunal. Ahora que Puerto Montt está en el ascenso y debe cumplir con el reglamento. No se pueden mandar ningún condoro este año”, recalcaron desde el medio citado.

Incluso revelaron que por esta misma situación desde Quilín no se refirieron al tema como en otras denuncias que se han registrado en la categoría.

“Es un dato que viene de buena fuente. Se lo hicieron saber a Curicó, Santa Cruz y San Felipe. Por eso la ANFP no se hizo parte, como en el caso de San Marcos de Arica”, sentenciaron.

En resumen:

Deportes Puerto Montt fue denunciado por el cobro del Impuesto Único y que dicho monto no fue entregado al SII.

Desde la interna detallan que dicha denuncia no sería de mayor peligro, ya que ocurrió cuando el equipo estaba en Segunda División. Por lo mismo, la ANFP no intervino.

Este martes Puerto Montt juega la Copa Chile y recibe a Colo Colo.