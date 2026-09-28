Eterno candidato a la Roja es despedido tras 13 partidos: Carlos Palacios lo condenó

Juan Pablo Vojvoda fue cesado del cargo de entrenador de Racing Club tras la última derrota frente a Boca Juniors.

El fútbol no perdona, y un eterno candidato a la selección chilena ahora sufre un duro pasar en Argentina. A tal punto que recibió el sobre azul tras un papelón de palabras mayores ante Boca Juniors.

Este es el caso de Juan Pablo Vojvoda, y que en su momento sonó en más de una ocasión para asumir el mando de la selección chilena.

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El tema es que en este 2026 asumió el desafío de dirigir a Racing Club. El ex Fortaleza y Unión La Calera, asomaba como el hombre ideal para reemplazar a Gustavo Costas. Sin embargo, no estuvo ni cerca de lograr los rendimientos esperados.

La gota que rebalsó el vaso fue lo que se vivió este domingo por la Copa Argentina. La Academia comenzó ganando por 2-0 y estuvo a nada de meterse en la semifinal del torneo.

Pero Boca Juniors despertó a tiempo y con gran presentación de Carlos Palacios logró dar vuelta el marcador. Pese a tener la ventaja, Vojvoda tiró el equipo atrás y el xeneize lo aprovechó. La “Joya” incluso fue el encargado de asistir a Enner Valencia en el tercer gol para concretar la remontada histórica.

Fin de ciclo para Juan Pablo Vojvoda: lo buscó la Roja

Tras el papelón ante Boca Juniors, a Juan Pablo Vojvoda se le acabó todo el respaldo que tuvo en sus inicios. En total fueron 13 partidos con cuatro victorias, dos empates y siete derrotas.

“Está confirmado por la comisión directiva que no sigue en Racing Club. Se va a reunir Milito y con Saja para cerrar de la mejor forma este ciclo. Solo van a quedar temas burocráticos pendientes”, recalcaron en ESPN sobre el fracaso de Vojvoda.

“La institución les agradece a Juan Pablo y a todo su cuerpo técnico por el compromiso, la dedicación y el profesionalismo demostrados durante su paso por el club y les desea el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos”, agregó Racing Club tras confirmar la salida de Vojvoda.

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Ahora en su lugar asume de forma interina la dupla técnica de Chirola Romero junto a Luciano Aued. Por lo que serán los encargados de dirigir al equipo hasta final de temporada.