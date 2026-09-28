Emilio Mancilla tuvo un pasado como jugador en el Cacique, es hermano de un mundialista Sub 17 con quien compartió cancha en el cuadro albo y le contó a RedGol parte de su idea futbolística, los entrenadores que lo inspiran y el recuerdo imborrable de su paso por Pedrero.

Deportes Puerto Montt afina detalles para recibir a Colo Colo en un partido que seguramente será muy especial para el entrenador Emilio Mancilla, quien tuvo un pasado como futbolista en el Cacique. Y es hermano de Esteban Mancilla, quien fue parte del equipo de Chile Sub 17 que fue tercer lugar en el Mundial de Japón en 1993.

“Han pasado hartos años, pero el recuerdo está. Estamos viviendo acá en Puerto Montt. Hablamos todos los días, somos bien cercanos”, le contó el DT del Velero a RedGol en esta entrevista, donde cuenta parte de la historia que lo tiene en una serie ante el Cacique.

Y que varios años antes, específicamente en 1994, lo vio jugar por el cuadro albo ante Audax Italiano en el mismo certamen. Aquel 21 de abril, Emilio Mancilla coincidió en la cancha con su hermano Esteban, quien anotó el tanto del Cacique. Aunque fue recién en los últimos 14 minutos del encuentro. Reemplazó a Juan Carlos Alegría.

Emilio Mancilla en su época de jugador de Colo Colo. (Foto: Cedida).

¿Qué recuerdos tiene de esa época?

Llevo hartos años desde entonces y he visto varias generaciones de técnicos. Tuve la suerte de estar en la época de José Pekerman en Colo Colo. Estuve con Mirko Jozic en alguna citación, son técnicos de renombre a nivel internacional que conocí personalmente y tuve el privilegio de trabajar con ellos.

Mirko Jozic recibió muchos homenajes en su reciente visita a Chile: la Casa Alba lleva su nombre. (Diego Martin/Photosport).

Lo llevo a su rol actual: ¿Cómo ha sido la aventura en Puerto Montt tras el buen inicio con Emiliano Astorga?

En un campeonato largo depende mucho de los planteles, del trabajo que se realiza con el cuerpo técnico. Tomé el grupo de jugadores y el staff que estaba con el profe Emiliano a mitad de semestre. Al tomar el equipo logramos una buena participación en la Copa Chile, partimos ganando bien en el campeonato de la Primera B. Pero pasan muchas cosas: jugadores lesionados, expulsados. Hubo que analizar mucho la situación. A pesar de que el plantel tiene un número relativamente similar a todos, tenemos hartos jóvenes que hacen sus primeras armas en la categoría y hartos que venían de una división más baja.

O sea es un todo…

Sí. Una suma de situaciones han hecho que no sigamos la senda que traíamos, pero estamos a tiempo de terminar bien. Estamos con todas las ganas, el primer objetivo era no descender. Ya se logró. Y el segundo objetivo es clasificar dentro de los ocho para pelear el ascenso.

Están ahí y quedan cinco fechas… ¿cómo lidia un cuerpo técnico con su plantel cuando tienen líos dirigenciales?

Es difícil, pero estamos enfocados en lo que tenemos que hacer. Finalmente, todos los jugadores y cuerpo técnico debemos hacerlo bien. Necesitamos seguir trabajando, es una buena vitrina para todos. Hay familias detrás y todo el sacrificio que conllena. Solamente nos enfocamos en lo deportivo, después veremos qué pasa con lo otro. De todas maneras, no se ha comprobado nada. Yo tengo la información que está todo en regla. Con cinco fechas por jugar hay equipos muy necesitados. A pesar de que tocamos esa situación, la dejamos también un poquito al margen y nos abocamos a lo nuestro.

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Los entrenadores que inspiran a Emilio Mancilla, quien cuenta las horas para el Puerto Montt vs Colo Colo

Emilio Mancilla sabe perfectamente que la serie de Deportes Puerto Montt vs Colo Colo es especial para toda la institución, tanto quienes trabajan dentro de ella como los fanáticos. “La gente se porta muy bien. Nos apoyan porque juegan muchos futbolistas de casa. En ese sentido nos sentimos muy respaldados”, afirmó el DT de los Delfines.

¿Cómo juegan los equipos de Emilio Mancilla?

Más que el esquema, es los jugadores. Privilegio los futbolistas como profesional del fútbol que estén en las mejores condiciones físicas posibles. Después escojo los que tienen mejor técnica, más visión, los que leen bien lo que ocurre dentro de la cancha. Me gusta un equipo vertiginoso, que fue lo que se vio cuando partimos. De ataque, proyectar a los laterales, mucha presión en todas las zonas de la cancha. Eso principalmente.

Cuesta tener regularidad con una propuesta así…

El tema es poder sostenerlo en el tiempo y esa ha sido la complicación que hemos tenido en relación a las bajas. No sólo lesionados, también expulsados. Pero estamos buscando retomar. Se va a recuperar Reiner Castro, (Salvador) Negrete estaría de vuelta y Luciano Vásquez también. Se habían lesionado todos los delanteros prácticamente.

¿Algún DT en el que se haya fijado?

Me gusta indagar de varios técnicos, la historia del fútbol holandés, Rinus Michels, que es quien parte el fútbol moderno. En los tiempos actuales me gusta el entrenador alemán Jürgen Klopp, son técnicos de nivel altísimo con características bien definidas. España me encantó en el Mundial, el trabajo y el juego en equipo sobresalió a las individualidades. Se notó mucho contra Francia en ese enfrentamiento de dos formas diferentes. Me gusta también el fútbol brasileño, tengo muchos referentes de primer nivel.

Jürgen Klopp hoy en día es el DT de la selección de Alemania. (Alex Grimm/Getty Images).

¿Y en el fútbol chileno?

En nuestra categoría hay técnicos chilenos bien capacitados que les gusta el buen trato del balón. Pancho Arrué, que le gusta mucho que el equipo juegue bien y la posesión. El mismo Miguel Ponce que su equipo intenta jugar. Ronald Fuentes, que siempre está buscando la perfección ahí y le cuesta mucho. Pasa muchas rabias, es difícil plasmar la idea propia en esta categoría. Pero me fijo en muchos técnicos y trato de sacar lo mejor.

Francisco Arrué, el DT de Recoleta, tiene una idea que le gusta a Emilio Mancilla. (Luis Quinteros/Photosport).

¿Su familia es grande?

Tengo tres hijos, una hija mayor que se va a titular de abogada. Después Emilia, la del medio tiene 13 años. Y Valentín tiene 10. Falta adentro y fuera de la cancha, jajaja.

Esteban y Emilio Mancilla junto a sus familias. (Foto: Cedida).

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¿Cuándo juegan la ida Deportes Puerto Montt vs el Cacique?

Colo Colo afrontará el partido de ida ante Deportes Puerto Montt en los cuartos de final de la Copa Chile este martes 28 de septiembre en el hermoso estadio Chinquihue. El pitazo inicial está pactado para las 18 horas y tendrá el arbitraje de Franco Jiménez.

Así va Deportes Puerto Montt en la tabla de posiciones de la Primera B 2026

Deportes Puerto Montt se ubica en el 10° puesto de la Primera B 2026 con 34 puntos en 25 partidos.