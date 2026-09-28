Le dicen Picotón, mide un metro 91 centímetros, suma 10 goles en esta campaña 2026, se formó en Universidad Católica y abordó así la serie vs el Romántico Viajero y el desenlace de la categoría de plata en el fútbol nacional.

Por esas cosas que deja la Copa Chile, un equipo de la Primera B chocará con uno de los grandes en los cuartos de final, pues Deportes Antofagasta desafiará a la U de Chile en la ronda de los ocho mejores. Los Pumas ganaron ese boleto tras vencer por goleada a Deportes Iquique.

En tanto, el Romántico Viajero se metió en esa fase tras dejar en el camino a Everton de Viña del Mar. Y en ese contexto, RedGol tomó contacto con uno de los goleadores que tienen los Pumas en la campaña 2026. Un portentoso delantero surgido en las inferiores de Universidad Católica.

Las referencias son para JosePablo Monreal, quien ha anotado 10 conquistas en esta temporada. Y está detrás del venezolano Brayan Hurtado, autor de 18 dianas en 2026. Picotón abordó la serie ante el Romántico Viajero. “Se preparan de manera diferente. Sabemos que vamos a jugar a cancha llena de local y visita”, apuntó el ariete de 30 años.

JoséPablo Monreal festeja uno de sus 10 goles en la temporada. (Captura Instagram).

“Es lindo jugar estos partidos, aunque el foco más importante para nosotros sigue siendo el ascenso. Pero estando en esta instancia, es importante pasar de fase en la Copa Chile también”, aseguró Picotón Monreal, quien también registra pasos por Santiago Wanderers, Cobreloa y Unión La Calera.

Para él, la diferencia de categoría no será influyente en esta serie contra el Bulla. “No somos menos por ser un equipo de la B, no nos sentimos así. Pelearemos mano a mano en la llave. Le va a costar bastante a la U”, se animó a decir el santiaguino que mide un metro 91 centímetros.

ver también Histórico de la U de Chile defiende con fiereza a Castellón: “Pesa jugar contra Astorga, Carballo, Vargas y Herrera”

JosePablo Monreal elogia al DT de Antofagasta para la llave vs U de Chile

JosePablo Monreal y todo Deportes Antofagasta tienen clarísimo que la Primera B es el objetivo prioritario de esta campaña, pero el duelo vs la U de Chile podría darles un paso a la semifinal en la Copa Chile. Por ende, también es de vital importancia.

En ese contexto, confía mucho en el bagaje de Luis Marcoleta para afinar bien todos los desafíos venideros. “El profe tiene toda la experiencia, tiene 10 ascensos. Llaves pasadas en la Copa Chile. Sabe perfectamente cómo preparar estos partidos”, manifestó Picotón Monreal.

Luis Marcoleta, el DT de Deportes Antofagasta. (Sebastian Cisternas/Photosport).

“Ha sido un buen año, he hecho varios goles. Me he tocado estar fuera por una lesión, pero estoy preparando con todo el partido con Rangers y la llave vs la U. El profe Marcoleta algo sabe”, aseguró el ariete, autor de 10 de los 59 tantos que el CDA ha anotado entre el certamen liguero y el copero.

Monreal también abordó el desenlace de la categoría de plata del fútbol chileno. “Debe ser uno de los más cerrados en los últimos años, aunque igual la Primera B siempre regala estos torneos así. Salvo el año en que campeonó Magallanes o La Serena, termina definiéndose en la última fecha”, aseguró.

“Me acuerdo el de 2023. En un momento fue Cobreloa campeón, Wanderers, e Iquique. Y al final terminó Cobreloa llevándose el título en Talca”, sentenció Monreal, quien en aquel año formaba parte del plantel de Unión San Felipe en la Primera B. El 4 de octubre, Deportes Antofagasta recibirá a Rangers de Talca por la segunda categoría del balompié nacional.

ver también Jugó un Mundial por la Roja, fue figura en la Copa Chile y felicitó a su colega: “Estuvo muy notable”

Revisa el compacto de la goleada de Deportes Antofagasta vs Deportes Iquique

Así va Deportes Antofagasta en la tabla de posiciones de la Primera B 2026

Deportes Antofagasta se ubica en el 5° lugar de la tabla en la Primera B con 38 puntos en 25 encuentros.