El delantero de La Roja asoma como titular para el encuentro contra Estados Unidos.

Ben Brereton es uno de los jugadores regulares en la selección chilena. Mientras es parte de la fecha FIFA, desde Inglaterra comunicaron una linda noticia que lo involucra.

Desde su debut en 2021 por La Roja, Ben es un habitual en el equipo de todos. Si bien con Ricardo Gareca la pasó mal, con el eterno interinato de Nicolás Córdova ha recuperado su sitial. Ahora contra Estados Unidos tendrá una motivación muy importante.

La alegría de Ben Brereton

Ben Brereton está comprometido con Kimberley Abott, con quien se encuentran en una relación desde alrededor de 2018. Ambos ya tienen a dos hijos, pero bien se sabe que el equipo se puede agrandar y es lo que le sucederá al delantero de la selección chilena.

Abott utilizó sus redes sociales para anunciar que junto a Brereton serán padres por tercera vez. Sí, la pareja del atacante subió una foto a su Instagram donde se ve posando con su mano en el vientre y en otra postal, donde hay un pastel que dice “baby in bloom”, junto a imágenes de ecofrafías.

ver también El último nominado de Chile: la poca continuidad de Lichnovsky en su regreso a la U

Obviamente Ben Brereton ya debía estar enterado de la noticia, pero ahora en medio de su concentración con la selección chilena es que todo esto se hace público, por lo que de seguro recibirá más de algún cariño de sus compañeros de La Roja.

Ben y Kimberley ya tienen dos hijos: Mason, nacido en enero del 2023 y Honey, también de enero, pero de 2025. En los próximos meses se sumará una nueva alegría al hogar de los Brereton, quien a los 27 años esperará que su nuevo descendiente venga con la marraqueta bajo el brazo.

Chile enfrenta a Estados Unidos este martes 29 de septiembre a las 21:00 horas, donde en una de esas se le abre el arco a Ben Brereton y termina celebrando como Bebeto en la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994.