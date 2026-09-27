Este talentoso jugador canadiense de 36 años tuvo su despedida en la selección y de inmediato surgió el recuerdo de su paso junto a dos piezas claves del equipo de la Roja que conquistó el continente por partida doble.

Canadá tuvo una noche especial ante Chile y fue gracias a un talentoso jugador de 36 años que fue compañero de dos bicampeones de América que tuvo la Roja. El cronómetro marcaba 76 minutos del encuentro, que estaba 1-0 a favor del equipo local, cuando Jesse Marsch le dio tiempo a un homenaje.

El entrenador estadounidense ordenó tres modificaciones en la misma tanda. Y uno de los que ingresó recibió fraternos abrazos. Las referencias son para Junior Hoilett, quien reemplazó a Tajon Buchanan. Al término del partido, las muestras de cariño con el “10” se multiplicaron.

Hoilett, quien totalizó 70 partidos y marcó 17 goles con el cuadro canadiense, le dijo adiós al combinado nacional. Y fue justamente en la victoria ante el equipo adiestrado por Nicolás Córdova que recibió el homenaje tras más de una década como internacional.

Junior Hoiilett fue homenajeado en el triunfo de Chile vs Canadá.

Tras el partido, se proyectó un video en la pantalla del BMO Field, algo que conmovió sobremanera a Hoilett. “Fue emocionante. Trataba de contenerme cuando entré por primera vez a la cancha”, afirmó el futbolista, quien quedó como agente libre tras terminar su contrato con el Swindon Town de Inglaterra.

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Símbolo de Canadá: la historia de Junior Hoilett y sus compañeros bicampeones con Chile

Pero la historia de Junior Hoilett no sólo tuvo a Chile en el final de su carrera internacional, pues también fue compañero de dos jugadores importantísimos en las dos Copa América que ganó la Roja. Fue en el Queens Park Rangers de Inglaterra durante la campaña 2014-2015.

Eduardo Vargas fue uno de los chilenos que militó junto a Hoilett en el cuadro de Londres. Disputaron 10 partidos en el QPR. Y el otro fue Mauricio Isla, con quien alcanzó a jugar 13 encuentros en el cuadro que entonces dirigía el inglés Harry Redknapp.

Junior Hoilett, el “23”, en un partido contra el Chelsea donde fueron titulares Isla y Vargas, quienes salen más a la izquierda. (Mike Hewitt/Getty Images).

Y pudo ser compañero de otro chileno, aunque este no fue monarca continental. Carlos Villanueva, quien tuvo un paso de una temporada por el Blackburn Rovers en la campaña 2008-2009. A pesar de que Hoilett pertenecía a la escuadra de Lancashire, estuvo a préstamo en el St. Pauli de Alemania. Porque el mundo es como un pañuelo.

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