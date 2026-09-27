El hijo de Walter Damián Montillo se lució con una anotación de crack. Ojo que es chileno.

Walter Montillo dejó su apellido marcado a fuego en Universidad de Chile con sus dos pasos. Por esto, el hecho de que su hijo Valentín ya esté brillando en el club genera mucha ilusión.

Cuando la Ardilla jugó su partido de despedida, llamó la atención las buenas condiciones que mostró su hijo mayor. Formado en Fuenlabrada de España, donde estaba radicado con su familia, consiguió una prueba en el Romántico Viajero.

El golazo de Montillo hijo

Valentino Montillo convenció a los entrenadores del fútbol joven de Universidad de Chile y se integró oficialmente a sus divisiones menores en agosto de este año. Desde entonces, poco a poco ha ido sumando minutos en la sub 18 del Bulla, pero ahora tuvo su bautismo de gol.

El Romántico Viajero enfrentó a Deportes Temuco en la cancha Leonel Sánchez del CDA por el torneo sub 18. Los Azules caían por 3-1 en el minuto 88 en condición de local, momento en el cual llegó la genialidad del hijo mayor de Walter Damián.

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La U tenía un tiro libre desde larga distancia y Valentín tomó el balón. Lejos de tirar el centro, se animó a rematar al arco. Parecía que eran muchos metros hasta la portería, pero Montillo hijo transformó todas estas dificultades en un verdadero golazo.

De derecha, Valentín superó a la barrera y al arquero rival. La pelota golpeó en el travesaño antes de entrar y transformarse en el descuento de Universidad de Chile. Si bien terminaron cayendo por 3-2 ante Temuco, fue el estreno goleador del heredero de la Ardilla.

Valentín Montillo tiene 18 años y nació en Chile el 25 de marzo de 2008, cuando su padre tenía su primer paso en la U. De esta manera, tiene nacionalidad chilena y bien podría ser considerado por La Roja Sub 20. Solo el tiempo dirá de qué es capaz, pero bien dicen que lo que se hereda no se hurta.