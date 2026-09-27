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Selección Chilena

¿Cuándo juega Chile vs Estados Unidos? Horario y canal del partido amistoso por Fecha FIFA

Chile enfrenta a Estados Unidos este martes en un nuevo duelo por Fecha FIFA.

Por Franccesca Arnechino

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Chile enfrentará a Estados Unidos en el próximo amistoso internacional.
© PhotosportChile enfrentará a Estados Unidos en el próximo amistoso internacional.

La Selección Chilena ya tiene fecha y horario para su próximo partido internacional frente a Estados Unidos, que se jugará esta semana, nuevamente será un amistoso en la actual Fecha FIFA.

El encuentro será el segundo desafío de La Roja durante su gira por Norteamérica y se disputará en el Energizer Park de St. Louis, Misuri.

Chile cayó por la cuenta mínima ante Canadá 🇨🇦 en el Estadio BMO Field.

Chile cayó por la cuenta mínima ante Canadá 🇨🇦 en el Estadio BMO Field.

¿Cuándo juega Chile vs Estados Unidos?

El partido entre Chile y Estados Unidos está programado para este martes 29 de septiembre, a las 19:00 horas de Chile en Energizer Park, St. Louis, Estados Unidos, amistoso internacional por Fecha FIFA.

Podrás ver el partido amistoso en televisión abierta por la señal de Mega, de manera gratuita en distintas zonas del país y de manera online a través de Mega GO, plataforma que tendrá la transmisión.

¿Cómo llega Chile al amistoso con Estados Unidos?

La Roja llega a este compromiso como parte de una gira que contempla tres amistosos. Tras enfrentar a Canadá, se medirá con Estados Unidos y posteriormente cerrará la fecha FIFA ante México.

En la convocatoria también se incorporó Vicente Pizarro, quien llegó después de participar en el triunfo de Rosario Central.

El duelo ante Estados Unidos será una nueva prueba para el equipo de Córdova, que posteriormente tendrá otro desafío frente a México.

En resumen…

  • Chile vs Estados Unidos se juega este martes 29 de septiembre.
  • El partido comienza a las 19:00 horas de Chile.
  • La fuente original no confirma todavía el canal de TV en Chile.
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