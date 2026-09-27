El estadounidense Jesse Marsch, quien dirigió al cuadro canadiense en el Mundial 2026, quedó con un sabor amargo a pesar del triunfo ante la Roja. Y destacó un aspecto del equipo dirigido interinamente por Nicolás Córdova.

Canadá venció a Chile por 1-0 en un duelo amistoso en el que el equipo dirigido interinamente por Nicolás Córdova tuvo dos jugadores expulsados. En el primer tiempo, Lucas Cepeda se ganó la expulsión directa sin ningún titubeo del árbitro mexicano Marco Ortiz.

A pesar de la ventaja numérica, el cuadro mundialista no pudo vulnerar nuevamente a Lawrence Vigouroux, quien otra vez fue una de las buenas figuras del equipo. Y Jesse Marsch, DT de los canadienses, sacó la voz con elogios para la selección chilena.

También por lo que mostraron sus pupilos en el inicio. “Los primeros 20 o 25 minutos fueron muy buenos. Estuvimos bien con la pelota, presionamos, contrapresionamos, y generamos ocasiones. Después nos pusimos en ventaja y el partido se volvió un poco más áspero”, afirmó Marsch.

Felipe Faúndez intenta frenar a Jacob Shaffelburg. (Indrawan Kumala/NurPhoto via Getty Images)

“Hasta la tarjeta roja, Chile estaba llevando bien el partido. Fue una acción demasiado agresiva y bastante intensa. No quiso patearlo en la cara, pero sí hubo una intención clara de ir con los pies de esa manera”, agregó el estratego nacido en Estados Unidos.

Lucas Cepeda incrédulo tras su expulsión. (Kevin Raposo/Photosport)

Se refería claramente a la infracción que le costó la salida a Cepeda. “Después Chile hizo que el partido fuera difícil. No creo que nuestro segundo tiempo haya sido muy bueno. Ellos siguieron siendo agresivos incluso con nueve jugadores”, marcó Marsch, quien dirigió a Canadá en el Mundial 2026.

Así quedó Richie Laryea tras el golpe de Lucas Cepeda. (Steve Russell/Toronto Star via Getty Images).

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Jesse Marsch critica a Canadá tras el triunfo vs Chile: “Fuimos muy desordenados”

A pesar de la victoria, al entrenador de Canadá no le quedó un sabor dulce luego del encuentro ante Chile. “La forma de hacerles pagar eso era tener más claridad con la pelota. También en las ideas y las acciones cerca del arco”, apuntó Jesse Marsch.

Pero nada de eso apareció, según el ex DT del Leeds United de Inglaterra y el RB Leipzig de Alemania. “Fuimos demasiado desordenados, tuvimos pocos remates al arco y pocas jugadas finales bien conectadas. Entonces nunca tuvimos el control del partido que nos gustaría tener”, añadió Marsch.

Jesse Marsch no quedó totalmente contento tras la victoria de Canadá a la Roja. (Emilee Chinn/Getty Images).

“Fue una buena victoria. Ahora hay que seguir adelante y prepararnos para los próximos dos partidos de esta fecha FIFA”, sentenció el estratego de 52 años, quien ahora debe afinar detalles para los amistosos frente a Perú el 3 de octubre y ante Estados Unidos el 6 del mismo mes.

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