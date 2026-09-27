Este icónico volante ofensivo que le anotó un tanto inolvidable de tiro libre a Uruguay criticó a un par de futbolistas que, según su visión, deben dar mucho más y nunca lo han hecho en la Roja.

La selección chilena terminó con dos jugadores menos en la derrota vs Canadá gracias a un par de expulsiones: una de Lucas Cepeda, quien recibió la tarjeta roja directa en el primer tiempo. Y la otra, a Gabriel Suazo, quien se ganó la doble amonestación cuando el cronómetro de Marco Ortiz señalaba 50 minutos.

En ese contexto, el equipo que todavía dirige interinamente Nicolás Córdova tuvo como jugador más destacado a Lawrence Vigouroux. El golero del Swansea City tuvo varias intervenciones destacadas e incluso una buena tapada ante un compañero de equipo: le tapó un potente remate a Stephen Eustáquio.

A raíz de este nuevo tropiezo de la Roja en un partido amistoso, RedGol se puso en contacto con un futbolista que dejó un recuerdo imborrable en el Equipo de Todos. El autor del bautizado Gol Imposible ante Uruguay: Jorge Aravena, quien señaló a los dos más bajos que tuvo Chile en Toronto.

La formación de Chile vs Canadá: Darío Osorio, Iván Román, Lawrence Vigouroux, Jonathan Villagra y César Pérez; Marcelino Núñez, Vicente Pizarro, Lucas Cepeda, Gonzalo Tapia, Gabriel Suazo y Felipe Faúndez. (Kevin Raposo/Photosport).

“¿Qué dicen las estadísticas en relación a la participación de ambos en la Selección? Es evidente, los resultados con ellos han sido malos”, aseguró el Mortero Aravena. Se refería a los desempeños de dos llamados a ser figuras en este combinado: Marcelino Núñez y Darío Osorio, el par que milita en la Premier League de Inglaterra.

Darío Osorio generó la ocasión más clara de Chile con una acción personal muy lúcida, pero definio demasiado alto. (Kevin Raposo/Photosport).

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Aravena critica a Núñez y Osorio tras la caída de la selección chilena ante Canadá

Jorge Aravena cree que se les debe exigir más en la selección chilena tanto a Marcelino Núñez como a Darío Osorio y ante Canadá, al menos según su visión, nuevamente quedaron en deuda. De hecho, lo expresó sin tapujos en esta conversación que tuvo con Paulo Flores.

“El rendimiento que han tenido cada vez que juegan por Chile es malo, no es el esperado”, criticó el Mortero Aravena, quien disputó 37 partidos internacionales. Y anotó 22 goles, incluido aquel icónico ante Uruguay el 24 de marzo de 1985 donde dejó en nada la reacción del golero Rodolfo Rodríguez.

Jorge Aravena jugó 37 encuentros en la Roja. (Foto: La Roja).

Agregó que “desafortunadamente ellos no han tenido un rendimiento acorde de un seleccionado chileno”. Eso sí, tanto Núñez como Osorio forman parte de los indiscutidos talentos del equipo nacional. Uno milita en el Ipswich Town y el otro, en el Crystal Palace, también de Inglaterra.

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