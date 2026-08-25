El rol de gerente deportivo a cargo del Tati llegó a su fin luego de 16 años y un icónico jugador que tuvieron los Cruzados cree saber el plan a seguir para escoger al adecuado.

Luego de 16 años en el cargo de gerente deportivo, Universidad Católica informó el despido de José María Buljubasich este martes 25 de agosto de 2026. Una decisión que llega en un momento crítico para Cruzados SADP, pues varios cuestionamientos recayeron en la gestión del último tiempo.

Sobre todo tras la fatal semana pasada que tuvo la Franja: además de haber sido eliminada de la Copa Libertadores tras una dura derrota vs Estudiantes de La Plata, sufrieron otro golpe en la Liga de Primera. Ñublense se impuso por 2-1 a la UC justo el día de la conmemoración del primer año del Claro Arena.

Como para terminar unos días nefastos en la precordillera. En ese contexto, RedGol tomó el teléfono para hablar con Jorge Aravena. El Mortero fue un ídolo del club por su desempeño en la década de los 80. Y tiene una opinión tajante respecto de esta determinación.

Se acabó la gestión de José María Buljubasich como gerente deportivo de Cruzados SADP. (Marcelo Hernández/Photosport).

“Me llama la atención que hayan demorado tanto tiempo en darse cuenta de los sucesivos fracasos del Tati. Sobre todo en la contratación de los jugadores extranjeros. En los 16 años acertó evidentemente, pero en muy poquitos casos”, aseguró el Mortero Aravena.

O sea, queda claro le parece una correcta movida. “Dentro de los fichajes nacionales, son jugadores que se ven permanentemente y pueden tener el acuerdo de toda la plana directiva. Pero los extranjeros que llegaron, eran suplentes con mucha suerte”, aseveró el otrora seleccionado chileno.

Aunque sin profundizar en nombres que le den fuerza a su teoría. Más bien, pareció hacer leña del árbol caído. “Fue impresentable para un equipo como Universidad Católica, que debe estar permanentemente peleando el campeonato y disputando competencias internacionales”, opinó también Aravena.

ver también “Tenemos una gran ambición”: los 39 fichajes de Universidad Católica tras el histórico tetracampeonato

Los requisitos de Jorge Aravena para el sucesor de Buljubasich en Universidad Católica

Jorge Aravena cree tener claro lo que necesita el nuevo gerente deportivo de Cruzados SADP que ocupe el lugar vacante dejado por José María Buljubasich, un referente en la historia de Universidad Católica. “Debe ser un exfutbolista internacional con una carrera importante en el fútbol profesional”, aseguró el Mortero.

“Tiene que ser un histórico del club. Alguien que haya hecho formación en la Católica, que haya debutado, sido campeón y un jugador internacional con la UC y la selección chilena. Haber jugado en el extranjero. Tiene que ser de sangre cruzada, no un gallo que vino y jugó uno o dos años”, manifestó Aravena.

Javier Furwasser llegó desde O’Higgins a reforzar la secretaría técnica de Cruzados SADP.

Es más, no titubeó en dar su nombre como uno de los candidatos a tomar el cargo. “El Tati llegó a Chile como representante de jugadores y terminó siendo gerente deportivo durante 16 años. Puede contar como éxito de jugadores extranjeros, en su gran mayoría argentinos, uno o dos como mucho“, apuntó Aravena.

Lo primero que hizo Buljubasich fue ser arquero de la Unión Española, club desde donde cautivó a los Cruzados, donde fue arquero, capitán y poseedor del récord de imbatibilidad del fútbol chileno. Un registro que sigue inamovible desde octubre de 2005, cuando Renato Ramos dejó en mil 352 minutos su marca.

La Católica le dio este reconocimiento al Tati por su récord de imbatibilidad. (OSCAR TORRES/PHOTOSPORT).