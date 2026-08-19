Luego de la dolorosa eliminación de Universidad Católica en la Copa Libertadores de América a manos de Estudiantes de La Plata, José María Buljubasich sacó la voz para defender su gestión como gerente deportivo de Cruzados SADP. El Tati lleva 16 años en aquel puesto.
Por ende, ha vivivo muchas etapas del club como protagonista de las negociaciones. Incluido el histórico tetracampeonato en torneos largos del fútbol chileno. Pero también es uno de los principales apuntados tras el 0-3 que los Pincharratas celebraron en el Claro Arena.
Un resultado que sacó de competencia a la Franja del certamen de clubes más deseado de América. Y que, además, dejó en evidencia el cortísimo plantel con que la UC llegó a afrontar la ronda de 16 mejores clubes del continente. En ese contexto, un extrabajador de la secretaría técnica de la institución le echó leña al fuego.
Bah, más bien lleva varias semanas con mensajes que apuntan a Buljubasich a través de su cuenta de X. Se trata de Andrés González, quien fue parte del scouting en la Católica desde noviembre de 2022 hasta enero de 2026. En la exred social del pajarito, el autodenominado Capitán Andrés ha dejado varios palos al Tati.
“¿Faltando el respeto? Cara de raja. Decir que el hincha ‘no sabe nada’ sí es faltar el respeto. Quizás no sepan todo. Pero saben perfectamente cuándo un ciclo está cumplido”, lanzó el ingeniero comercial luego de escuchar las palabras de Buljubasich.
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Andrés González resumió así su trabajo en Universidad Católica, donde conoció bien el desempeño de la gerencia deportiva que lidera José María Buljubasich. “Fueron más de tres años aprendiendo y compartiendo lo que sé hacer para que el club tuviera resultados importantes. Di todo lo que estaba a mi alcance para que el club mejorara”, escribió en su Instagram.
“Lamentablemente, los resultados no acompañaron y hoy este ciclo se cierra. Me voy en paz. Feliz de que haya sucedido. Pocos saben lo que me costó llegar hasta aquí, pero entregué lo mejor de mí y puedo mirar a cualquiera a los ojos con tranquilidad”, añadió González, quien desde hace algunas semanas ofrece un curso de dirección deportiva e inteligencia deportiva en el fútbol (sic).
Tras esa etapa culminada, el analista ha dado varias luces del funcionamiento interno. Como analizar la incorporación de Javier Furwasser, un argentino que trabajó varios años en O’Higgins de Rancagua y en 2026 se sumó al equipo de la Católica.
O incluso defendió su trabajo cuando lo trataron de cómplice porque “los paquetes llegaron estando tú también”. Frente a eso, González planteó que “muchos de esos nombres no pasaron los filtros que correspondían. Participar de un proceso no significa decidir”. Eso sí, la lista de refuerzos luego del histórico tetracampeonato que la UC alzó entre 2018 y 2021 habla por sí sola.
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Las 39 incorporaciones de la UC luego de ganar el tetracampeonato
Año
Jugador
Puesto
Procedencia
Condición
Gasto conocido
2022 Sebastián Galani Volante central Universidad de Chile Libre US$0
2022 Lucas Melano Delantero Central Córdoba Libre US$0
2022 Nicolás Peranic Arquero Deportes Melipilla Libre US$0
2022 Cristián Cuevas Lateral / volante izquierdo Huachipato Libre US$0
2022 Yamil Asad Volante / extremo D.C. United Libre US$0
2022 Nehuén Paz Defensa central Crotone Libre US$0
2022 Daniel González Defensa central Santiago Wanderers Compra ≈ US$500 mil
2022 Mauricio Isla Lateral derecho Flamengo Libre US$0
2022 César Pinares Volante ofensivo Altay Libre US$0
2022 Gary Kagelmacher Defensa central León Libre US$0
2023 Eugenio Mena Lateral izquierdo Racing Libre US$0
2023 Guillermo Burdisso Defensa central Deportivo Cali Libre US$0
2023 Franco Di Santo Delantero centro Tijuana Libre US$0
2023 Byron Nieto Lateral derecho Deportes Antofagasta Préstamo No divulgado
2023 Brayan Rovira Volante central Atlético Nacional Préstamo con opción No divulgado
2023 Alexander Aravena Delantero / extremo Ñublense Recompra ≈ US$500 mil
2024 Alfred Canales Volante central Audax Italiano Compra del 50% ≈ US$350 mil
2024 Agustín Farías Volante central Palestino Libre US$0
2024 Nicolás Castillo Delantero centro Agente libre Libre US$0
2024 Lucas Menossi Volante central Tigre Libre US$0
2024 Guillermo Soto Lateral derecho Baltika Compra ≈ €350 mil
2024 Joaquín Torres Extremo / volante ofensivo Philadelphia Union Préstamo No divulgado
2024 Valber Huerta Defensa central Toluca Libre US$0
2024 Fernando Zuqui Volante central Estudiantes Libre US$0
2024 Francisco Arancibia Extremo derecho Cobreloa Compra / cláusula US$250 mil
2024 Jader Gentil Extremo izquierdo Santa Clara Préstamo No divulgado
2025 Jhojan Valencia Volante central Austin FC Libre US$0
2025 Dylan Escobar Lateral derecho Coquimbo Unido Préstamo con opción ≈ US$350 mil
2025 Eduard Bello Extremo / delantero Barcelona SC Préstamo con opción Cargo no divulgado
2025 Gary Medel Defensa / volante central Boca Juniors Libre US$0
2025 Diego Valencia Delantero Salernitana Libre US$0
2025 Darío Melo Arquero Deportes Melipilla Libre US$0
2026 Justo Giani Extremo / mediapunta Aldosivi Libre US$0
2026 Jimmy Martínez Volante central Huachipato Libre US$0
2026 Bernardo Cerezo Lateral derecho Ñublense Libre US$0
2026 Matías Palavecino Volante ofensivo Coquimbo Unido Libre US$0
2026 Juan Ignacio Díaz Defensa central O'Higgins Libre / sin monto informado US$0 / no informado
2026 Martín Gómez Volante ofensivo Real Pilar Préstamo No divulgado
2026 Agustín García Basso Defensa central Racing Libre US$0