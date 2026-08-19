Es ingeniero comercial, fue parte de la secretaría técnica de los Cruzados desde noviembre de 2022 hasta enero de este año y se ha cansado de lanzar palos al Tati Buljubasich por las movidas del club en el mercado de fichajes.

Luego de la dolorosa eliminación de Universidad Católica en la Copa Libertadores de América a manos de Estudiantes de La Plata, José María Buljubasich sacó la voz para defender su gestión como gerente deportivo de Cruzados SADP. El Tati lleva 16 años en aquel puesto.

Por ende, ha vivivo muchas etapas del club como protagonista de las negociaciones. Incluido el histórico tetracampeonato en torneos largos del fútbol chileno. Pero también es uno de los principales apuntados tras el 0-3 que los Pincharratas celebraron en el Claro Arena.

Un resultado que sacó de competencia a la Franja del certamen de clubes más deseado de América. Y que, además, dejó en evidencia el cortísimo plantel con que la UC llegó a afrontar la ronda de 16 mejores clubes del continente. En ese contexto, un extrabajador de la secretaría técnica de la institución le echó leña al fuego.

José María Buljubasich sacó el escudo y le hizo frente a las duras críticas. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Bah, más bien lleva varias semanas con mensajes que apuntan a Buljubasich a través de su cuenta de X. Se trata de Andrés González, quien fue parte del scouting en la Católica desde noviembre de 2022 hasta enero de 2026. En la exred social del pajarito, el autodenominado Capitán Andrés ha dejado varios palos al Tati.

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“¿Faltando el respeto? Cara de raja. Decir que el hincha ‘no sabe nada’ sí es faltar el respeto. Quizás no sepan todo. Pero saben perfectamente cuándo un ciclo está cumplido”, lanzó el ingeniero comercial luego de escuchar las palabras de Buljubasich.

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Andrés González arremete contra Buljubasich tras la eliminación de Universidad Católica

Andrés González resumió así su trabajo en Universidad Católica, donde conoció bien el desempeño de la gerencia deportiva que lidera José María Buljubasich. “Fueron más de tres años aprendiendo y compartiendo lo que sé hacer para que el club tuviera resultados importantes. Di todo lo que estaba a mi alcance para que el club mejorara”, escribió en su Instagram.

Andrés González en plena labor como analista en la Universidad Católica. (Captura Instagram).

“Lamentablemente, los resultados no acompañaron y hoy este ciclo se cierra. Me voy en paz. Feliz de que haya sucedido. Pocos saben lo que me costó llegar hasta aquí, pero entregué lo mejor de mí y puedo mirar a cualquiera a los ojos con tranquilidad”, añadió González, quien desde hace algunas semanas ofrece un curso de dirección deportiva e inteligencia deportiva en el fútbol (sic).

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Tras esa etapa culminada, el analista ha dado varias luces del funcionamiento interno. Como analizar la incorporación de Javier Furwasser, un argentino que trabajó varios años en O’Higgins de Rancagua y en 2026 se sumó al equipo de la Católica.

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O incluso defendió su trabajo cuando lo trataron de cómplice porque “los paquetes llegaron estando tú también”. Frente a eso, González planteó que “muchos de esos nombres no pasaron los filtros que correspondían. Participar de un proceso no significa decidir”. Eso sí, la lista de refuerzos luego del histórico tetracampeonato que la UC alzó entre 2018 y 2021 habla por sí sola.

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Las 39 incorporaciones de la UC luego de ganar el tetracampeonato