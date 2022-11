UC ficha a Andrés González al equipo de cazatalentos: "No pierdas las esperanzas en tus sueños"

Universidad Católica tuvo un mercado de pases lleno de errores al inicio de 2021. A saber: llegó Yamil Asad, quien tuvo una serie de lesiones musculares y fue protagonista de un choque en estado de ebriedad. Al cabo del primer año, el Turquito saldrá del club. Los cruzados también ficharon a Lucas Melano, quien poco tiempo después rompió su contrato y desembarcó en Newell's Old Boys de Argentina.

Confirmaron el arribo del defensor argentino Nehuén Paz, quien firmó un contrato de cuatro años en la Franja, pero fue cedido a préstamo a Estudiantes de La Plata apenas llegó Ariel Holan a encabezar su segundo ciclo en la dirección técnica del primer equipo. Además, el DT argentino solicitó la contratación del uruguayo Gary Kagelmacher en la mitad del año. Cristián Cuevas y Nicolás Peranic fueron otros dos que firmaron su vínculo a la institución.

"Después de muchos años de éxito, siempre puede haber algún año de transición. Uno espera que eso no pase, pero bueno, no tuvimos la estabilidad que hubiéramos querido durante todo el año. Hubo muchos cambios, dimos un golpe de timón allá por mayo porque no estaba funcionando como todos queríamos. La llegada de Ariel era para alcanzar el puesto más alto posible en un momento que nos tenía cerca de la zona de descenso. Logramos modificar el rumbo, termina siendo un año de aprendizaje y donde logramos torcer el rumbo que llevábamos. De estar en una zona peligrosa terminamos en la quinta posición", aseguró el gerente deportivo de Cruzados SADP cuando se le consultó por el balance anual.

Pero no fue lo único que dijo el otrora portero de la UC. "Viene un desafío interesante e importante para todos, para el cuerpo técnico y el club, de armar el mejor plantel posible para retomar la senda de los títulos, que es lo que uno quiere", afirmó también el Tati. Y a raíz de eso, en el equipo de analistas incorporaron a otro funcionario.

Se trata de Andrés González, un ingeniero comercial y entrenador de fútbol que comparte algunos trozos de sus ediciones en un canal de YouTube llamado Capitán Andrés GR. Este lunes 7 de noviembre, Jaime Rubilar presentó oficialmente al nuevo integrante, quien se mostró muy feliz por la oportunidad.

"Nunca te rindas ni pierdas las esperanzas en cumplir tus sueños. Si lo quieres y crees que es posible, esfuérzate y trabaja por conseguirlo. Y cuando lo logres, disfruta ese momento porque pocos saben lo que te costó", tuiteó González en la red social del pajarito, acompañado de una fotografía suya en la testera de una de las salas de prensa que hay en el complejo de la precordillera.