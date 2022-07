Gary Kagelmacher es uno de los refuerzos de Universidad Católica para la segunda rueda del Campeonato Nacional y aún espera por su debut, algo que puede suceder este domingo cuando enfrenten a Palestino en una de las últimas cartas que tienen para seguir con esperanzas de meterse en la parte alta de la tabla de posiciones.

El zaguero habló con Radio Agricultura sobre sus primeros pasos dentro del club. "La verdad que muy bien, la adaptación muy bien, el grupo me ha acogido de muy buena manera. Me debo adaptar a ellos lo más rápido posible, a lo que diga el profe. Quiero seguir ganando confianza para estar cuando el profe me necesite", apuntó.

El uruguayo además, habló de su reencuentro con Ariel Holan, quien también lo dirigió en el León de México. "Estoy contento de trabajar con alguien que conozco pero no me esperaba que trabajara tan pronto con Ariel en otro país, en otro torneo. Es un plus porque trabajé con él y sé lo que quiere a grandes rasgos y además es ventaja que él conozca ya la interna, también está buena que no sea un club nuevo para él".

Para el defensor es claro que las posibilidades de ser campeón están cada vez más complicadas para Los Cruzados. "El profe lo dijo el otro día, estamos en una situación difícil, un poco lejos. Nada es imposible y se pueden dar cosas pero tenemos que ir partido a partido, tratar de ganar, de crecer como equipo y grupo. Las cosas se van a ir dando", sentenció.

Kagelmacher quiso escapar del prejuicio de zaguero charrúa. "Raspar hoy en día hay que tener mucho cuidado y lo peor es dejar a un equipo con 10. Tuve la suerte de ir muy joven a Europa, de pasar por el Madrid Castilla, y la idea es muy diferente. Fui puliendo a lo que traía de Uruguay. Fui aprendiendo a ser menos raspador, ser agresivo sin hacer falta. Muchas cosas me han enseñado los grandes entrenadores que tuve", puntualizó.