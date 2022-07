El mercado de fichajes de invierno del fútbol chileno ya llegó a su fin y con eso varias caras nuevas refuerzan a los equipos criollos de cara al segundo semestre. Sin embargo, hay otros que dejan un ingrato recuerdo ya sea por su paupérrimo rendimiento o por la manera en la que salieron del club. Aquí la oncena no ideal.

Después de poco más de un mes y medio de acción, y sin sorpresas en las últimas horas, el mercado de fichajes de invierno en el fútbol chileno llegó a su fin. Con eso, varias caras nuevas llegan a refrescar los distintos equipos del balompié criollo, donde son las contrataciones de Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica las que se roban todas las miradas.

La UC le ganó al Cacique y al Romántico Viajero en cuanto a cantidad y puestos reforzardos, y sumó a Mauricio Isla, Daniel González, Gary Kagelmacher, César Pinares y Matías Dituro. Los albos incroporaron a Agustín Bouzat y Marco Rojas, mientras que los azules recibieron a Emmanuel Ojeda, Nery Domínguez y Martín Parra.

Buenos nombres que pueden gustar a algunos o disgustar a otros, pero lo cierto es que más allá de los que llegan también están los que salen, y peor aún, los que lo hicieron dejando un ingrato recuerdo ya sea por su paupérrimo rendimiento o por la manera en la que se fueron.

Así, en RedGol elaboramos una oncena ideal de futbolistas que abandonaron sus respectivas instituciones en esta ventana de traspasos del fútbol chileno, y te la presentamos a continuación.

El arco se lo queda, sin dudas, Hernán Galíndez

Una de las polémicas más grandes del mercado de fichajes la protagonizó el arquero ecuatoriano Hernán Galíndez, quien consiguió salir de Universidad de Chile acusando amenazas de muerte, aunque después las desmintió, y las volvió a acusar, y las desmintió, y así hasta que logró irse tras fichar por el Aucas de Ecuador.

En cuanto a su rendimiento, la verdad es que hay que ser justos y reconocer que, a pesar de que igual recibió bastantes goles, lo cierto es que también salvó varias veces la portería del Romántico Viajero. Pese a eso, deja un ingrato recuerdo entre los fanáticos azules por toda la controversia que significó su partida.

Una defensa con bajo rendimiento

Al momento de escoger los defensas se genera una osada línea de tres zagueros cuyos nombres llaman la atención, sobre todo, por sus participaciones alejadas de los aplausos. Uno que salió de Palestino, otro se fue de la U y el último salió de Ñublense.

El premio mayor se lo lleva José María Carrasco, y sin duda alguna se instala como el primer zaguero de la negativa oncena. El defensor central boliviano llegó desde Blooming con la promesa de afirmar una inestable defensa de la U, y fue todo lo contrario. Tanto así, que ni siquiera cumplieron su préstamo y en este mercado lo enviaron de regreso a su país.

Tras eso, se suman a Josema dos jugadores que tampoco tuvieron un rendimiento destacado. Sebastián Pereira, que partió de Everton a Unión La Calera, y Luis Del Pino Mago, que tampoco encontró el buen nivel que buscaba en Ñublense tras salir de Universidad de Chile y se fue a Banfield.

En el mediocampo, dos cruzados, un azul y un árabe

Más adelante en el esquema, en zona media del terreno de juego, aparecen más nombres que estuvieron lejos de su rendimiento ideal, pero en esta pasada los elegidos estuvieron bastante lejos. Dos de Universidad Católica, uno de Universidad de Chile y otro de Palestino son los 4 volantes que no dejan buenos recuerdos en las respectivas instituciones que intentaron defender con honor.

Yamil Asad llegó desde la Mayor League Soccer con el cartel de figura, pero un accidente de tránsito en estado de ebriedad y un mal desempeño hace que se gane un puesto. No ha salido de San Carlos, pero Ariel Holan no lo tiene contemplado para su nuevo proceso.

Junto con Asad, también aparece Sebastián Galani, que tras no encontrarse con su mejor versión con la camiseta cruzada tuvo que volver a Coquimbo Unido. Otro caso es el de Camilo Moya, que salió de Universidad de Chile rumbo a O'Higgins tras un paupérrimo desmempeño. Y cierra el mediocampo Rodrigo Gómez, el argentino no tuvo un buen rendimiento con Palestino y se fue a San Martín de Tucumán.

Una delantera para quedarse dormidos

Sin duda alguna, la delantera de esta anti oncena ideal de jugadores que dejaron un ingrato recuerdo tras irse de sus clubes en este mercado de fichajes es sencillamente soporífera, y, coincidentemente, está compuesta por uno de Universidad Católica, otro de Universidad de Chile y cierra uno de Colo Colo.

Christian Santos no cumplió con las expectativas que generó su llegada desde la Tercera División de Alemania, y en este mercado de pases se fue del Cacique con más pena que gloria. Tras irse de Macul, quedó como agente libre y recientemente se le vio jugando un partido de pretemporada con el SV Lippstadt de la Cuarta División germana.

Cierran el ataque dos jugadores que no la pasaron nada de bien. Lucas Melano no tuvo la participación esperada con la camiseta del tetracampeón del fútbol chileno y recientemente Cruzados informó su salida, mientras que Nahuel Luján se fue de Universidad de Chile al Agropecuario de la Primera Nacional en Argentina tras no gozar de muchas oportunidades.