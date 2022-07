Gustavo Quinteros se quita toda la presión con Colo Colo: "No me siento con la obligación de salir campeón"

Colo Colo está firme en el primer lugar del Campeonato Nacional y ha alargado levemente diferencias sobre sus más cercanos perseguidores. Sin embargo, para la fecha 19 en la que chocan con Huachipato, tiene ventaja de tres puntos sobre Ñublense y cuatro ante Curicó Unido, que parecen los más preparados para hacerle batalla de acá al final.

Si bien es el equipo favorito en estos momentos, aún hay mucho por disputar y es por eso que Gustavo Quinteros reconoce que falta mucha tarea por hacer. "A veces es fácil hablar y decir que Colo Colo debe ser campeón, pero no es tan fácil porque hay equipos que juegan bien desde el inicio del torneo y que sólo jugaron el torneo nacional, están al acecho", dijo en conferencia de prensa.

"Pudimos mantener la primera posición jugando copas, con Amor fuera, Fuentes afuera, se fue Pablo Solari, tres jugadores muy importantes. Siempre hay cosas para mejorar y para que el equipo no pierda el funcionamiento. Hoy el objetivo más urgente es reemplazar de la mejor manera a Pablo Solari y poder tener la misma condición en ofensiva que teníamos con él, pero no es tan fácil", señaló.

Es por eso que todas estas circunstancias hacen que evite prometer la estrella. "No me siento presionado ni con la obligación de salir campeón porque estuvimos jugando copa y nos mantuvimos en primera posición. En muchos partidos hemos rotado el equipo, empezar con jugadores que no estuvieron en copas y todos lo hicieron muy bien. El trabajo en conjunto es tener muchas posibilidades, pero no es tan fácil como lo dicen desde afuera", apuntó.

Es por eso que Quinteros sabe cuáles serán sus principales rivales para lo que resta de campaña. "No hay que descartar a ningún equipo que tenga posibilidades de llegar primero. Curicó, Unión Española, Ñublense, Colo Colo somos los equipos que hemos tenido mejor regularidad en un campeonato complicado, sobre todo para los que participamos en copas por tener que cuidar jugadores. Los equipos que hoy están entre los primeros cuatro son los que han demostrado mejor funcionamiento. Vamos a luchar por el objetivo, seguir compitiendo para lograrlo y darle una alegría a la gente", sentenció.