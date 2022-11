Universidad Católica terminó su participación en el Campeonato Nacional 2022 con un objetivo cumplido: consiguió clasificar a la próxima edición de la Copa Sudamericana, una meta que se trazó el club luego del mal inicio de año que terminó con Cristian Paulucci fuera de la dirección técnica del plantel profesional.

Durante este torneo, Bruno Barticciotto jugó apenas 119 minutos para la UC, repartidos en cinco encuentros. Al cabo de la primera rueda, el delantero chileno de 21 años fue a préstamo a Palestino. Terminó con siete goles en su cuenta y fue uno de los tres goleadores del cuadro árabe, junto con Bryan Carrasco y el argentino Maximiliano Salas. También regaló una asistencia.

Y durante todo el certamen, Alexander Aravena militó cedido en Ñublense, donde cumplió un gran rendimiento: anotó 11 goles y fue el Sub 21 más anotador de la máxima categoría del balompié nacional. Consultado por ambos casos, el gerente deportivo de Cruzados SADP, José María Buljubasich, aclaró varios puntos respecto de sus situaciones.

"Qué bueno que preguntas eso. El fútbol es muy subjetivo. Hay varias situaciones que uno escucha y lee qué mal negocio de Católica, que se pierde un jugador", expresó el Tati ante la consulta. "Tenemos que velar por el desarrollo de los futbolistas", añadió el otrora golero de la Franja antes de profundizar en los casos, sobre todo en el del hijo de Marcelo Barticciotto.

"Bruno fue a préstamo el año pasado, jugó bastante, Palestino no hizo uso de la opción. Quería salir a cedido de nuevo, pero lo convencimos y quedó convencido de quedarse para ver las opciones de jugar. Por el motivo que sea, no jugó todos los minutos esperados. Y hubo una chance de nuevo. Todos creímos que era lo mejor para él. Hubiese sido más injusto que nos critiquen a fin de año y dejarlo acá para que no juegue", apuntó Buljubasich.

Pero eso no fue todo lo que dijo el otrora guardavalla de River Plate y Rosario Central de Argentina. "Bruno se desarrolló, Palestino tiene un jugador, el fútbol chileno también y nosotros tenemos un 50 por ciento de la futura venta. Ganamos todos. Si tenemos miedo de que nos critiquen o nos juzguen y con eso vamos a dejar a un jugador debajo de la alfombra, me parecería bastante triste de nuestra parte", sentenció Buljubasich.

"La razón por la que hacemos estos convenios es esa. Cuando se va Bruno estaba Clemente, Gonzalo, Diego y Zampedri, al margen de que también estaba el Chapa y Buonanotte. Después se fue Valencia. Para un jugador es mucho un año sin jugar. La actualización de los casos de Bruno y Alexander es esa. En el futuro seguiremos haciendo uso de esos convenios. Es parte de un mercado donde todos salimos ganando. Si el jugador, Palestino y nosotros estamos contentos, creo que ganamos todos", aseveró el Tati en referencia a este tipo de acuerdos, que también fueron utilizados en la negociación de Vicente Fernández para su llegada al Tino y la de Andrés Souper a Deportes Antofagasta.

Ñublense y Palestino tienen la sartén por el mango con Aravena y Barticciotto

José María Buljubasich profundizó más en los casos del Monito Aravena y de Bruno Barticciotto, quienes han mostrado un nivel acorde a las exigencias de la categoría en sus préstamos a Ñublense y Palestino. "Hay un préstamo con una opción de compra. Quiero dejar claro que nosotros tenemos una repesca a fines de 2023 y podemos traer a Bruno o Alexander en caso de que los compren", aseguró el Tati en torno a una posibilidad que también se reservan con el rapidísimo extremo colombiano Yorman Zapata, recién ascendido a la división de honor con Magallanes.

"Esas repescas se hacen evaluando lo que el jugador está viviendo. Si un futbolista está en un club donde tiene un altísimo porcentaje de minutos y puede ir a otro club, también hay que evaluarlo. Son convenios que vamos armando. Nosotros formamos muchos jugadores y no todos pueden jugar en el primer equipo", cerró el gerente deportivo de la concesionaria que controla el destino de la rama de fútbol de la UC.