Ñublense clasificó directo a la Copa Libertadores 2023 y una de sus grandes figuras aún no sabe si podrá estar presente o no. "Monito" habló con RedGol acerca de lo que viene para su futuro, donde la UC quiere su regreso tras finalizar el préstamo con los Diablos Rojos, y confesó que "espero tomar la mejor decisión".

Ñublense finalizó el Campeonato Nacional 2022 tras empatar 1-1 con Colo Colo en la fecha 30, y con eso aseguró el segundo lugar de la tabla de posiciones y, por ende, el cupo de clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sin embargo, los chillanejos todavía no saben si podrán contar con una de sus grandes figuras: Alexander Aravena.

El habilidoso delantero de 20 años, que marcó 12 goles en 36 partidos entre el torneo criollo y la Copa Chile, se encuentra a préstamo en los Diablos Rojos y el 31 de diciembre debe despedirse de Chillán para regresar a San Carlos de Apoquindo. Por eso, "Monito" le cuenta a RedGol que no aún no sabe si estará bajo la dirección de Jaime García en el campeonato más importante a nivel de clubes en el continente o con Ariel Holan y Universidad Católica en la Copa Sudamericana.

"Todavía no sé nada, pero espero tomar la mejor decisión"

El canterano de la UC dialoga con RedGol acerca de su futuro, donde habrá que esperar a ver si en la "Longaniza Mecánica" deciden hacer efectiva la opción de compra para quedarse con el atacante o si finalmente regresará a su casa y de entrada confiesa que "hay que verlo con tranquilidad, y analizar cual es la mejor decisión".

Por eso, ante el panorama de que tendrá que pensar bien en su futuro para tomar esa determinación final, que lo puede llevar a la Libertadores o a la Sudamericana, deja en claro que "la verdad es que no se sabe nada todavía sobre eso, pero espero poder tomar la mejor decisión, con calma".

Aravena fue uno de los goleadores del torneo, y además de los Cruzados también se ha conocido interés de otros equipos como Colo Colo o la Universidad de Chile en sus servicios, pero eso no lo nubla y se motiva para seguir por la misma senda.

"La verdad es que estoy muy feliz porque se dieron bien las cosas, en lo grupal también, y lo demás lo del club y todo eso hay que tomarlo con tranquilidad porque estoy viviendo un proceso muy lindo pero tengo que seguir demostrando y seguir haciendo bien las cosas, así que por ese lado tranquilo", concluyó.

Jaime García es el gran artífice detrás del éxito de Ñublense esta temporada, qué duda puede haber. Una consigna a la que también se suma Alexander Aravena, quien confiesa que "el profe desde el primer día que llegué me dio la confianza para hacer las cosas y poder jugar, y ese ritmo de jugar y agarrar confianza es en parte de él. Eso me da las chances de hacer las cosas bien con mi propio juego, y el profe me ayudó mucho con eso".

"Si me ofrecen ir a la U, Colo Colo o la UC, me quedo en Ñublense", lanzó hace un tiempo el profe García. Y, Monito, ¿qué le parece la opción de ver a García en un club grande? "La verdad es que sí, yo creo que más adelante, por qué no, se merece que pueda estar ahí en un club grande, pero el también lo dijo porque en su contrato es con Ñublense. Pero, ¿por qué no llegar a un club grande? Sería muy bueno para él en su crecimiento como director técnico".