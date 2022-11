El gerente deportivo de Cruzados SADP, José María Buljubasich, aseguró que no renovarán la permanencia del argentino Yamil Asad en San Carlos de Apoquindo, aunque sí intentarán retener al portero Nicolás Peranic, quien no tuvo mucho lugar ni en las citaciones con el retorno de Matías Dituro y Sebastián Zanahoria Pérez en el plantel.

Yamil Asad dejó claros varios de sus atributos con el único gol que convirtió en su paso por Universidad Católica. Controló de gran manera un cambio de frente de José Pedro Fuenzalida, se deshizo de Gonzalo Espinoza con un túnel y derrotó a Miguel Pinto con un remate imposible de atajar para el experimentado golero de la Unión Española, que cayó por 2-1 ante los cruzados gracias a un gol de alta factura técnica que marcó el Turquito.

Fue el único festejo que dejó el futbolista formado en las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield en su paso por San Carlos de Apoquindo, donde padeció varios problemas musculares y tuvo que afrontar un choque en estado de ebriedad a poco de haber desembarcado en Santiago de Chile. Al cabo de su primera campaña en la UC, el volante de 28 años totalizó apenas 274 minutos jugados en el Campeonato Nacional 2022, que tuvo a Colo Colo como el ganador.

El gerente deportivo de Cruzados SADP, José María Buljubasich, dio una conferencia de prensa en la que se refirió, entre muchas otras cosas, al aporte del ex DC United de Estados Unidos. "Desde lo futbolístico aportó cosas, mostró un tema futbolístico importante. Los temas extrafutbolísticos complicaron su estadía en Chile, pero bueno, se recuperó de eso", dijo en referencia a esa colisión que tuvo al volante de un automóvil.

"El cuerpo técnico le siguió dando su confianza, terminó jugando y creo que si no hubiese pasado lo otro, tal vez hubiera sido un buen aporte. Entre las lesiones y este tema que tuvo no pudo serlo", agregó el Tati, quien luego de eso apuntó que "no le vamos a proponer una extensión de contrato por lo que te decía". La opción que tenía la UC era de extender el vínculo de Yamil Asad por dos campañas más, algo que el directorio y la gerencia deportiva optaron por no hacer.

Nicolás Peranic, uno que puede seguir en la UC

Nicolás Peranic es uno de los futbolistas que termina su contrato en la Universidad Católica. Llegó como agente libre por una temporada luego del descenso de Deportes Melipilla, cuadro del que fue una de las figuras. Pero con el retorno de Matías Dituro, el experimentado arquero argentino nacionalizado chileno perdió espacio en las citaciones: quedó el ex Celta de Vigo como el primero y Sebastián Pérez como segundo.

"Los dos partidos que jugó Nicolás lo hizo muy bien y hablamos con él de una extensión. Puede ser que no lleguemos a un acuerdo", detalló José María Buljubasich. Por esa razón, es muy probable que se dé la salida de Dituro o del Zanahoria si es que la gerencia deportiva de la UC intenta renovar el vínculo de Peranic.