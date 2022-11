Miguel Pinto sabe que jugó un partido muy bueno. Así lo denota la sonrisa en su rostro luego del pitazo final de Julio Bascuñán. Unión Española se impuso por 1-0 a la Universidad de Chile gracias a un postrero cabezazo de Manuel Fernández. Pero nada de eso hubiera sido posible sin la actuación del experimentado portero de 39 años.

Fue una pieza clave para la victoria de la escuadra adiestrada interinamente por Gustavo Canales. Le hizo una genial tapada a Lucas Assadi. También una doble que ahogó el festejo del Chorri Palacios. Y también una intervención muy ágil con la pierna para sacar un remate de Darío Osorio.

Todo eso fue valorado por los miembros de la transmisión de TNT Sports, que lo condecoraron con la tarjeta que lo acredita como Jugador Experto Easy. "Creo que no lo habíamos pasado bien durante la segunda parte de la temporada. Llegar a una final para nosotros era demasiado importante. Es trabajo de todos, tanto de los que jugamos como los que estaban afuera", expresó Miguel Pinto en la conversación con la casa televisiva dueña de los derechos.

"Luis y Magna no estaban por lesiones graves. Tuvo que salir Octavio y queremos hacerlos parte cuando se gana, sobre todo a la gente que en esta segunda parte no les habíamos dado tantas alegrías", afirmó el guardavalla oriundo de Talagante, quien llegó a la Furia Roja luego de vivir una temporada en Colo Colo, en alusión a la rotura del tendón de Aquiles que sufrió el portero panameño Luis Mejía, la rotura del ligamento cruzado anterior de la que este viernes 28 de octubre fue operado el lateral derecho Stefano Magnasco y a la salida del delantero uruguayo Octavio Rivero, quien le dejó su lugar a Diego Acevedo.

Por supuesto que Pinto no se quedó sólo con eso. "Fue súper especial el partido. Le tengo mucho cariño a la Universidad de Chile, tengo muchos amigos ahí. No hay para nada un rencor ni nada, creo que tenemos que incentivar al respeto para que no pase lo que pasó al principio del partido", manifestó el ex Atlas de México y O'Higgins de Rancagua en referencia a los incidentes que provocaron un retraso de media hora en el inicio del cotejo.

"Si respondemos los jugadores cuando somos agredidos a veces generamos más, hay que volver a respetarse entre todos para que el fútbol chileno siga creciendo, aunque te lleguen malas. Uno trabaja para responder, espero esta anhelada final para la Unión Española", añadió el ex Cafetaleros con el foco puesto en el duelo ante Magallanes.

Miguel Pinto: "No tengo otra cosa en la cabeza que seguir jugando"

Miguel Pinto sonríe desde una oreja a la otra. Unión Española se instaló en la gran final de la Copa Chile en gran parte gracias a su actuación. Y eso lo tiene contento, lleno de energías para el futuro que todavía vislumbra en el fútbol profesional.

"Nunca me he puesto en la cabeza otra cosa que seguir trabajando y jugando. Me preparo mental y físicamente, la verdad es que lo disfruto mucho, jugar en un estadio con mucha gente es maravillosa. Ema me pidió llegar a la final para entrar a la cancha y levante la copa. Esto es parte de todo, hay mucha gente por detrás y a veces los logros individuales tapan todo lo que hay detrás de un jugador o de un equipo", sentenció el veterano golero que tuvo un gran desempeño este miércoles 2 de noviembre.