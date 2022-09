Matías Dituro es uno de los nombres claves de Universidad Católica. El golero, quien volvió a mediados de este año de su préstamo desde Celta de Vigo, se tomó con autoridad el arco que en su ausencia había asumido Sebastián Pérez y es titular fijo en el esquema de Ariel Holan desde entonces.

Y esta semana, el golero entregó una gran noticia para el elenco de la precordillera: el inicio de su proceso de nacionalización. La noticia fue confirmada por Holan durante este jueves y, un día después, el mismo portero salió a hablar de sus sensaciones por el proceso, las que admite son de felicidad e ilusión

"Hemos iniciado todo lo que es proceso para nacionalizarme. El club, Juan Tagle y Tati Buljubasich me están ayudando muchísimo y estamos muy pendientes a cómo va evolucionando el tramite. Estoy muy contento, llevo mas de cinco años jugando y viviendo en este país, en Santiago son prácticamente son 4 años", comentó.

"El cariño de la gente día a día es enorme. Me han abierto las puertas de este país, me han recibido muy bien, me siento muy cómodo acá y tengo mis dos hijos que son chilenos. Así que muy feliz e ilusionado por la posibilidad de adquirir la nacionalidad chilena", continuó.

El proceso de nacionalización no solo es una buena noticia para la UC que, sumando el proceos en trámite de Luciano Aued, libera cupos extranjeros de cara a la próxima temporada. También abre una puerta para una nueva opción para el arco de la selección chilena.

Aunque Dituro se toma con calma cualquier futura oportunidad. "Después de eso, tranquilo, esperar que avance de la mejor manera y, cuando llegue el momento, veremos en qué situación estamos", sentenció el golero.