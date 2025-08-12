Universidad Católica festeja tras la buena noticia que recibieron desde la Municipalidad de Las Condes. El cuadro cruzado podrá utilizar el Claro Arena sin problemas desde ahora.

Tras muchos dimes y diretes, en la precordillera por fin podrán hacer de locales en su nuevo San Carlos de Apoquindo, para el cual ya fijan las primeras pruebas.

Por lo mismo, y ante lo larga que se hace la espera para el encuentro, ya preparan las sorpresas de cara al partido ante Unión Española. Por eso, habrá una prueba de fuego con un encuentro oficial.

Es oficial: Este es el primer partido oficial de Universidad Católica

Durante la jornada, Universidad Católica informó de las primeras pruebas oficiales que tendrá el nuevo estadio Claro Arena. La primera será con un entrenamiento abierto a los abonados de dos de las tribunas.

Pero la gran prueba de fuego será unos días más tarde con un partido oficial, y tal como se fue adelantando en las últimas horas, será a días del encuentro con los hispanos.

El cuadro cruzado informó que el miércoles 20 de agosto a las 21:00 hrs se jugará el primer encuentro en el nuevo pasto de San Carlos de Apoquindo, válido por los puntos.

Será el plantel femenino de Universidad Católica quien recibirá a Santiago Morning por la fecha 20 de la Liga Femenina 2025. En ella, se pondrá a prueba toda la operativa de un día de partido.

Confirman la primera gran prueba que tendrá el Claro Arena. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Para ello, los Abonados de las Tribunas Mario Lepe e Ignacio Prieto podrán acceder a las entradas que serán vía canje por Puntoticket, que comenzarán el lunes 18 de agosto.

Además, el club informa que “el remanente de tickets que no se canjeen serán puestos a la venta para Abonados y Socios Cruzados”, junto con la inscripción en el Registro Nacional de Hinchas.

Así se marca el primer partido oficial que se jugará en el nuevo pasto del Claro Arena, con las jugadoras de Universidad Católica como protagonistas de un hito histórico para la historia del club.