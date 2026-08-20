Los dos mil boletos dispuestos por Real Madrid para el duelo del 19 de septiembre se vendieron con rapidez y habrá masiva presencia "caturra" en España.

Se volvieron orates. Luego que Real Madrid pusiera a la venta al mediodía de este jueves las dos mil entradas disponibles para los hinchas de Santiago Wanderers de cara a la Copa Intercontinental Sub 20, estas se vendieron como pan caliente.

El sitio web de la ticketera oficial del cuadro merengue colapsó durante un largo rato, y si bien hubo gente que pudo acceder a la compra de los boletos en el Fondo Norte del Estadio Santiago Bernabéu, que tenían un valor único de 15 euros ($16.166 pesos), estos se agotaron en menos de una hora.

Así las cosas, habrá una importante presencia de los hinchas de Wanderers en la capital española, que acompañarán al campéon vigente de la Copa Libertadores Sub 20 en la disputa de un nuevo título en su historia ante el monarca de la UEFA Youth League.

ver también ANFP suspende la “final anticipada” de Primera B por la Copa Intercontinental en el Bernabéu

Wanderers va en busca de la Copa Intercontinental para Chile

Será la segunda vez en la historia que un equipo chileno dispute este trofeo que enfrenta al ganador de los principales torneos continentales de América y Europa, pues la única referencia se dio a nivel adulto, en la ciudad japonesa de Tokio en 1991.

El 8 de diciembre de ese año, Colo Colo, ganador de la única Copa Libertadores para Chile se enfrentó con el Estrella Roja de Belgrado, quien lo derrotó en el Estadio Olímpico de la capital nipona por 3-0. De allí en más, nunca más un nacional dijo presente.

Santiago Wanderers buscará mantener la tendencia de los últimos tres años donde los equipos sudamericanos ganaron la Copa Intercontinental Sub 20, el 2023 con Boca Juniors, más el bicampeonato del Flamengo en 2024 y 2025. La diferencia es que por primera vez el trofeo se dirime en Europa.

¿Cuándo es este encuentro?

La definición de la Copa Intercontinental Sub 20 entre Santiago Wanderers y Real Madrid se disputará este sábado 19 de septiembre desde las 07:30 horas (de Chile) en el Estadio Santiago Bernabéu de la capital española.

En síntesis