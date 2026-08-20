A través de su sitio oficial, los merengues pusieron a disposición cerca de 2 mil tickets para quienes quieran acompañar al Campeón de América en España.

En menos de un mes, el sábado 19 de septiembre, el cuadro chileno de Santiago Wanderers buscará ser el primero en la historia que conquiste la Copa Intercontinental, cuando visite en el Estadio Santiago Bernabéu al campeón de Europa, Real Madrid.

A través de sus canales oficiales, la Conmebol confirmó que este jueves 20 de agosto salieron a la venta un total de dos mil entradas exclusivamente para los hinchas caturros, en el sector “Fondo Norte” del recinto, las cuales tienen un precio único de 15 euros ($16.166 pesos).

La única forma de comprar un ticket para ver a Wanderers en la Copa Intercontinental Sub 20 es a través del sitio web de Real Madrid, y el club español recalca que si hay fanáticos chilenos con entradas en otros sectores, “se reserva el derecho a denegar el acceso”.

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Wanderers va a la conquista de Europa

El Decano del fútbol chileno se ganó en cancha el derecho de representar a Sudamérica en este certamen, luego de convertirse en el primer equipo chileno en ganar la Copa Libertadores Sub 20, donde dejó en el camino a rivales del calibre de Liga de Quito, Nacional, Palmeiras y Flamengo en la Final.

A pesar de su logro continental, Wanderers no tiene una buena temporada en su categoría, pues no clasificó a Playoffs en el Apertura, mientras que en actual Clausura está noveno con 4 puntos luego de tres juegos. Mas no todo es negativo.

Del plantel que dirigió Felipe Salinas y conquistó el continente, varios ya suman minutos en el plantel profesional, como Christopher Valenzuela, Alexander Dubó, Amaro Silva, Benjamín Adasme, Cristóbal Villarroel, el capitán Lucas Avendaño y el goleador Cristián Silva, entre otros.

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¿Cuándo es este encuentro?

La definición de la Copa Intercontinental Sub 20 entre Santiago Wanderers y Real Madrid se disputará este sábado 19 de septiembre desde las 07:30 horas (de Chile) en el Estadio Santiago Bernabéu de la capital española.

En síntesis