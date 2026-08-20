El Samurai, quien habló pestes del DT del Barbón después de salir de Universidad de Chile, fue muy halagüeño por la presentación aurinegra en la Copa Libertadores.

Johnny Herrera encontró varios aspectos rescatables en Coquimbo Unido a pesar de la caída por penales ante Platense que sacó a los Piratas de la Copa Libertadores. El Calamar se impuso por 7-6 en la definición gracias a que el golero Juan Pablo Cozzani tapó el remate de Salvador Cordero.

Con eso, el elenco argentino sentenció la victoria y el paso a los cuartos de final en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Eso sí, el equipo adiestrado por Martín Palermo tuvo una ocasión clarísima para desnivelar el partido en el tiempo regular.

Nicolás López estrelló una pelota en el travesaño del pórtico defendido por Diego Sánchez, quien en la tanda no pudo atajar ningún tiro. “Compitió, que es lo más rescatable”, manifestó el Samurai en el panel de Todos Somos Técnicos, donde desglosaron la derrota aurinegra.

Platense celebró junto a Juan Pablo Cozzani, quien anotó un golazo y atajó el remate que sentenció la tanda a favor del Calamar. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Herrera añadió que “fue un equipo que nunca, nunca, nunca dejó de luchar. En fase de grupos nos sorprendió a todos”. El exgolero de Universidad de Chile, donde fue dirigido por Hernán Caputto, se refirió a ese paso a octavos del Barbón en una zona donde compitió con Nacional de Uruguay, Universitario de Perú y Deportes Tolima de Colombia.

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Johnny Herrera destaca a Coquimbo Unido pese a la eliminación vs Platense

Johnny Herrera eligió ver el lado positivo de la participación internacional de Coquimbo Unido más allá de la dolorosa eliminación ante Platense en la Copa Libertadores. “Fue muy digno y una muy buena representación de nuestro fútbol”, manifestó el otrora golero de Everton, Universidad de Chile, Audax Italiano y Corinthians de Brasil.

Salvador Cordero fue consolado por varios compañeros tras perder el penal que sentenció la serie a favor de Platense. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

El Samurai disputó tres partidos bajo la dirección técnica de Caputto, incluido el último que jugó como golero del Romántico Viajero. Tras su salida, volvió a los Ruleteros y concedió una entrevista donde criticó con mucha dureza el rol del entrenador azul en el final de la temporada 2019.

“Era un técnico sin carácter, que según me dicen los cabros tomaba decisiones absurdas. La convicción hacia los jugadores la había perdido hace rato. Es el entrenador con menos carácter que he conocido. Pero a él siempre le hicieron la pega”, dijo en La Tercera el golero devenido en comentarista de TNT Sports.

Hernán Caputto tras la victoria de la U ante Iquique. Fue el último partido de Johnny Herrera en los azukes. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Y tuvo más. “Se notaba mucho que las decisiones las tomaba la gente de arriba. Caputto era un títere, un tonto útil de (Rodrigo) Goldberg y (Sergio) Vargas, que lo usaban para hacer lo que se les cantaba”, sentenció por aquellos años. Como todo cambia, Herrera fue capaz de felicitar al equipo Pirata en 2026.

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