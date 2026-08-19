El entrenador del cuadro pirata comentó lo que fue la caída vía lanzamientos penales ante Platense por los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Coquimbo Unido tuvo un amargo adiós en estos octavos de final de la Copa Libertadores 2026. En una llave disputada, los piratas vieron terminada su travesía copera al caer vía penales ante Platense en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Pese a que llegaron más lejos de lo que varios pensaban, la tristeza reinaba en el camarín del barbón tras la derrota, sobre todo si consideramos que de Argentina se habían traído un valioso empate para definir en casa.

Uno que no pudo ocultar su pesar fue Hernán Caputto, quien tras el compromiso tuvo que dar la cara en conferencia de prensa, donde agradeció el apoyo de los hinchas y valoró la buena campaña internacional que realizaron.

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Caputto emocionando tras la eliminación de Coquimbo Unido

El entrenador argentino afirmó que “cuando uno tiene esta eliminación, muchas veces no se ve todo el camino recorrido, yo me quedo con eso, con como competimos en todos los partidos de copa; no fue una excepción lo de hoy. Si tengo que decir algo, aunque suene medio cliché, es que morimos de pie”.

“Lo que no nunca hay que perder de vista, es que estábamos jugando con un equipo de una de las mejores ligas del mundo, muchos escalones por delante de la nuestra, pero fuimos fuerza pareja, tanto acá como allá, y se definió por penales. Me quedo con eso, con que fuimos muy dignos. No tengo nada que reprochar a los futbolistas, es más, me pongo de pie ante tamaño esfuerzo”, añadió.

Coquimbo Unido dejó pasar una buena oportunidad de definir esta llave de octavos en su casa. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el ex arquero declaró que “tal vez no lo demuestro con la cara, no tengo que llorar para emocionarme, pero conozco la dignidad del camino que hemos hecho. Conozco desde detrás de bambalinas; de esa gente que se ilusiona, que salió aplaudiéndonos. Cuando está esa ilusión, me da pena, pero sé que hicimos un camino muy digno para llegar hasta donde llegamos. Tenemos mucho más por crecer, a mí me encanta trabajar en este club, siento que me dan la oportunidad de entregar mi potencial”.

“Seguro que es un momento espectacular en mi carrera, el mejor, sin dudas, junto con momentos que pasé en la selección; lo estoy disfrutando a full. Echo de menos muchísimo a mi familia, no estoy con ellos, hoy por suerte vinieron a acompañarme; hay muchas cosas detrás que no se ven”, agregó.

Para cerrar, el DT del pirata afirmó que “en los lugares que fuimos iba tanta gente, he visto gente sufrir, tanto por perdidas personales, de vida o sus cosas más importantes, casas y demás. El otro día fueron casi tres mil personas a acompañarnos a Argentina. Son cosas que a veces no valoramos, pero yo les agradezco de corazón, porque nos hizo ser mejores”.

El próximo partido de Coquimbo Unido

Los piratas volverán a la acción ante Deportes Concepción este domingo 23 de agosto a las 12:00 horas en el Estadio Ester Roa. Este duelo será válido por la fecha 20 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis