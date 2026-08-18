El DT del cuadro aurinegro conversó con RedGol y dio cuenta de la expectación que tiene el plantel campeón del fútbol chileno para el juego de vuelta frente al Calamar en la ronda de 16 mejores de la Libertadores.

Hernán Caputto festejó con locura el empate 1-1 de Coquimbo Unido ante Platense en Argentina. El director técnico del cuadro Pirata se metió a la cancha del estadio Vicente López luego del gol que anotó Guido Vadalá, quien con un remate raso y potente venció la resistencia del portero Juan Pablo Cozzani.

Pero esa historia quedó como parte del recuerdo. Hoy en día, el foco está en la revancha de los aurinegros ante el Calamar, que llegará al estadio Francisco Sánchez Rumoroso tras igualar 1-1 frente a Boca Juniors en condición de local. En tanto, el actual campeón del fútbol chileno tuvo fin de semana de descanso.

Esto porque debía enfrentar a Universidad Católica en la fecha 19, pero el partido fue reprogramado por la participación de ambos equipos en la ronda de 16 mejores clubes de Sudamérica. “La motivación es total. Sin duda”, le dijo Caputto a RedGol.

Hernán Caputto en la banca de Coquimbo Unido en la ida vs Platense. (Fotobaires/Photosport).

“Es una responsabilidad. Cuando uno representa a un club como Coquimbo en esta instancia, uno sabe que representa al país. Estamos con todas las ganas”, añadió el DT, quien se hizo cargo del plantel estelar del Barbón tras haber dirigido a Deportes Copiapó en la temporada 2025.

Sobre el encuentro, Caputto no quiso ser tan tajante. “En Copa Libertadores sin duda que es el más importante. Se llegó a la semifinal de la Copa Sudamericana, otra instancia fantástica. Pero estar en esta fase de Libertadores, con otros jugadores es fantástico. Vivimos el momento, pensamos en el partido”, aseguró el exarquero de Universidad de Chile y Provincial Osorno.

“No hay otra cosa que eso. Lo vamos a afrontar con lo mejor, es lo más importante. La planificación está lista, terminamos el entrenamiento y vamos a concentrar”, añadió Caputto, quien fue el escogido por la directiva aurinegra para suplir la salida de Esteban González.

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Caputto confirma que Johansen tiene difícil ser citado en Coquimbo Unido vs Platense

Hernán Caputto sabe que habrá mucho respaldo de la hinchada de Coquimbo Unido en este duelo de vuelta frente a Platense en los octavos de final de la Copa Libertadores. “Siempre hemos sentido el apoyo de nuestra gente. Uno siempre piensa en competir con estos equipos”, aseguró.

“La argentina es una liga muy competitiva. Demostramos que somos muy competitivos. Seremos así mañana, tenemos claro que será un partido durísimo”, añadió Caputto, quien ratificó que el centrodelantero argentino Nicolás Johansen tiene difícil entrar en la convocatoria.

Nicolás Johansen está entre algodones, como dice uno de los tantos clichés del fútbol. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Frente a eso, planteó que “lo tenemos lesionado. Veremos si podemos meterlo en la citación. Lo decidiremos con seguridad, si bien está antes de los plazos. Es un tremendo jugador y queremos tenerlo”. Son horas claves para saber si Johansen estará incluido entre los citados.

Recuerda que el partido entre Platense y Coquimbo Unido se podrá ver en vivo a través de Disney+.

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¿Cuándo juega Coquimbo Unido la revancha ante el Calamar en la Libertadores?

La revancha entre Coquimbo Unido y Platense en los octavos de final de la Copa Libertadores está pactada para el miércoles 19 de agosto a las 18 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Revisa el compacto de la ida entre Platense y Coquimbo Unido