El conjunto Pirata va por un triunfo para avanzar a cuartos de final del Conmebol.

Coquimbo Unido tendrá este miércoles un duelo clave ante Platense por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

La serie está igualada 1-1 tras el partido de ida, por lo que los Piratas buscarán aprovechar la localía, para clasificar a cuartos de final. Platense, intentará dar la sorpresa como visitante y repetir parte de lo mostrado en el primer encuentro.

El partido lo puedes apostar en JugaBet, donde un triunfo del conjunto Pirata está pagando 2.38. Es decir que si le juegas 10 mil pesos, cobras 23.800. El empate en tanto está a 3.20 y un triunfo de Platense paga 3.46.

Coquimbo enfrenta a Platense por octavos de final de Copa Libertadores

¿Dónde ver Coquimbo Unido vs. Platense EN VIVO?

Coquimbo Unido y Platense, juegan e ste miércoles 19 de agosto a las 18:00 horas de Chile en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, por la vuelta de octavos de final de Copa Libertadores.

El partido tiene confirmada la transmisión por TV en Chile, esta irá completamente en vivo por la señal de ESPN 5. También contará con transmisión vía ONLINE , por la plataforma de streaming Disney+ , exclusivamente para usuarios del plan Premium.

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Estos son los canales, según tu cableoperador:

ESPN 5

VTR: 45 (SD) – 859 (HD)

DTV: 625 (SD) – 1625 (HD)

Claro:177 (SD) – 477 (HD)

Entel: 218 (HD)

Movistar: 483 (SD) – 883 (HD)

TU VES: 516 (SD)

Tabla de posiciones Grupo B Copa Libertadores

En resumen…