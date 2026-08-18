El técnico del cuadro danés, aseguró que el chileno tiene altas posibilidades de dejar el club antes del cierre del mercado europeo.

El futuro de Darío Osorio podría quedar definido durante las próximas semanas. En Midtjylland ya se preparan para una eventual salida del seleccionado chileno, quien ha despertado interés de distintos clubes europeos.

El propio entrenador del conjunto danés, Mike Tullberg, reconoció que ve muy probable que el formado en Universidad de Chile deje la institución antes del cierre del mercado.

Darío Osorio está cerca de salir de Midtjylland.

Osorio suma interesados en Europa

“Sí, estoy convencido de que ambos partirán este mes. Estoy bastante seguro de que los dos jugadores no estarán disponibles para nuestro club cuando se cierre el libro de pases”, señaló el DT, incluyendo también a Franculino Djú.

La posible partida de Osorio no sería una sorpresa para Midtjylland. El club sabe que sus principales figuras generan interés en el extranjero y ya contempla la necesidad de buscar reemplazantes.

“Está claro que cuando vendamos a nuestros mejores jugadores, también tendremos que reemplazar a los que hemos perdido”, agregó Tullberg.

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El delantero chileno ha sido relacionado con diferentes mercados durante las últimas semanas.

En Portugal, Sporting de Lisboa apareció entre los clubes interesados en contar con sus servicios. Mientras que desde Inglaterra se ha informado sobre seguimientos de Fulham, West Ham United y Brighton & Hove Albion.

Italia también surge como un destino posible para el atacante nacional, cuyo nombre ha ganado fuerza en ese mercado.

De hecho, a comienzos de agosto, el director deportivo de Midtjylland, Kristian Kjaer, reconoció que tanto Osorio como Franculino estaban siendo observados por clubes de ligas importantes.

Ahora, las palabras de Tullberg aumentan la expectativa en torno al futuro del chileno. Con el cierre del mercado europeo cada vez más cerca, Midtjylland ya da prácticamente por hecho que Osorio cambiará de club este mes.

En resumen…